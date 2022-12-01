農委會推廣台灣食材！東京辦交流會 日本議員大讚好吃
（中央社記者楊明珠東京1日專電）農委會副主委陳添壽率團訪問日本，推廣台灣食材，今天在東京舉行台灣食材交流會，日華議員懇談會會長古屋圭司等多名國會議員、日本食品業者大讚以台灣食材烹調的料理很好吃。
陳添壽代表農委會主委陳吉仲率團訪問日本，昨天在東京舉辦推廣台灣石斑魚活動，宣布日本知名連鎖壽司店明年將用台灣石斑魚當食材。今天又有新斬獲，代表團與日本果菜貿易業者Wismettac Foods商社社長辻川弘在東京簽署備忘錄，承諾每年將至少採購3500公噸台灣生鮮鳳梨、1500公噸香蕉及100公噸冷凍鳳梨。
陳添壽表示，去年台灣生鮮冷藏水果外銷量7萬6125公噸，中國大陸為最重要市場、占41.4%，日本次之、占28.9%，今年1至10月日本已取代中國大陸，成為台灣水果最大外銷市場，占比提高到56.6%。
農委會今天在東京皇宮附近的大飯店舉辦2022台灣食材交流會，以台灣石斑魚、鰻魚、加熱豬肉鴨肉、鳳梨等食材烹調，宴請日本跨黨派國會議員組成的「日華議員懇談會」成員及日本食品業者等。
陳添壽在交流會上致詞表示，台灣在這2年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響以及中國片面禁止輸入台灣部分產品品項，這對台灣農漁業及農漁民造成衝擊，而日本各界適時伸出援手。
他說，以台灣鳳梨為例，在中國以外的地區，台灣輸出的鳳梨約有4000公噸，中國禁止進口台灣鳳梨，反而讓台日之間鳳梨的貿易量達到1萬8000噸，這大約是日本進口台灣鳳梨20年來的總量。