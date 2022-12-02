今起喝三天！全家「大杯拿鐵28元」 熱仙女醇奶茶買1送1
周末咖啡靠這杯提神！全家今（2）日起限時三天，門市限定大杯拿鐵2杯65元，且一樣能線下購買、線上APP無期限寄杯，不限冰熱互換。若是每杯都自備杯兌換再享5元折扣，等於每杯最低28元、約是買一送一的折扣幅度。另外門市同步開賣大杯熱桂圓紅棗海燕窩，也是2杯65元，但屬於季節性商品、不開放寄杯。
記者黃韻文/綜合報導
全家超商固定在周末五六日推出「康康5」優惠，今（2）日起至12月4日限時三天，其中大杯經典拿鐵原價55元、本周推出2杯65元，且一樣是到門市櫃台購買，可存入線上APP無限期寄杯，同品項寄杯庫存上限10杯，兌換時不限冰熱，若搭配自備杯每杯再退5元到Fami錢包，就等於單杯最低28元、相當於買一送一。同步登場還有限定新品「熱桂圓紅棗海燕窩」，2杯特價65元，冷冷的天氣很適合來一杯，不過季節性商品不開放寄杯。此外，即日起至12月7日期間，全家APP另有「外送自取」優惠，熱仙女紅茶、熱仙女醇奶茶同品項買1送1，大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵則是同品項買2送2。
因應冬季熱飲商機，7-ELEVEN則推出精品咖啡暖身，即日起至12月13日前，到門市買精品美式（80元）、精品拿鐵（90元），冰熱任選同品項第2杯10元，等於精品拿鐵2杯100元，平均單杯50元、約是5.6折起，以近乎半價爽喝高檔咖啡。OK超商今（2）日則有半價咖啡優惠，在OKmall雲端商城開賣大杯美式、大杯拿鐵同品項買10送10，活動只剩今天，下單得抓緊時間。