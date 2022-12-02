4縣市防大雨！明天短暫回溫 下周2波東北季風雨彈炸北台
中央氣象局指出，今（2）日東北季風影響，臺灣中部以北、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；氣象局針對基隆、新北、台北、宜蘭等縣市發布大雨特報，包含基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東部、東南部地區及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。
編輯中心/綜合報導
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今日北部、東半部仍有局部雨，中南部多雲時晴；冷空氣略減弱，氣溫小幅回升，北台偏濕冷，中南部白天舒適微熱早晚冷，有心血管疾病及高齡者，仍應注意保暖。各地區平地氣溫：北部16至22度，中部17至30度，南部17至32度，東部17至25度。明(3)日有短暫空檔，氣溫明顯回升；各地多雲時晴，白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大。
吳德榮指出，最新模式模擬顯示，下週有2波東北季風接連南下，中間空檔不明顯，使得整週都是迎風面易降雨，背風面晴朗，北台灣則皆是濕涼多雨、令人不適的天氣。
下週（4）日東北季風開始南下，氣溫漸降，北台灣雲量漸增，北海岸、東北部轉有局部短暫雨。下週一、二（5、6日）東北季風增強、氣溫降，北台轉濕冷，中南部白天舒適、早晚冷；下週三（7日）東北季風稍減弱，氣溫略升；下週四（7日）起另一東北季風再增強。下週一至週四皆是迎風面(北部、東半部)有局部雨，背風面(中南部)晴時多雲的天氣。（編輯：孫唯容）