王鴻薇確定參加立委補選！徐巧芯深夜喊支持：只有她能贏

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不過，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫及黨籍立委蔣萬安多次勸說之下，1日晚間傳出終於點頭答應，今（2）日將由國民黨中央正式宣布徵召。
對此，藍營議員徐巧芯昨天深夜在臉書發文指出，「或許有人會問，她之前不是說不選嗎？但王鴻薇議員的天人交戰，同樣身為剛連任的議員，我完全可以理解。」
徐巧芯認為，如果王鴻薇如果只有「自我」，大可以一走了之的拒絕，但為了國民黨的大局，她做了艱難卻重要的決定。「坦白說，如果不是她，我不覺得有任何人能贏。」此時此刻需要所有國民黨支持者給予鼓勵，讓她能夠拿出她既有的風格，贏過對手。
徐巧芯指出，王鴻薇已有多屆議員的經歷，且經過這次的選舉，證明了自己已具備立法委員的資格和實力，加上她的戶籍本來就是在北松山，未來就是在既有的基礎上服務更多人，她本身是資深議員，更上一層樓服務更多民眾，絕對是一樁好事。
徐巧芯也直言，國民黨上上下下，應該要全力支持她，讓有戰功的、好的人才能夠在舞台上活躍，這個政黨才會得到民心，如果王鴻薇能夠選上，就可以發揮即戰力在立法院質詢蘇貞昌（如果他死不下台），那不是很精彩嗎？緊接著，她可以揭露更多的弊案，對眾人想下架民進黨的目標只有利而無害。
至於過往兩人因選舉產生嫌隙，徐巧芯也回應，那些都是過往雲煙，現在自己看起來都覺得很好笑的事，根本不值一提，「在這場選戰中，我一定會盡全力的支持她，讓她能夠選上立法委員是我們在1月8日之前的唯一目標。謝謝她為了國民黨接下這項重要的任務，這不是王鴻薇個人的選戰，我們都在，會一起陪著妳打完。加油！」（編輯：孫唯容）