不給談白紙運動？歐盟高層到訪講集會權　中官媒隻字未提

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從聲明稿可看出，米歇爾還提了少數民族的情況，例如新疆的局勢，強調這並非干涉內政，而是維護聯合國幾十年來商定的原則，同理也適用於香港問題。雖然米歇爾沒有直接說到中國爆發的白紙運動，但該事件的引爆點即是新疆烏魯木齊的大樓火災，當地政府疑似為了疫情封控而擋死逃生路線，才會釀成悲劇，進一步引發中國人對長期封控的不滿，陸續走上街頭抗議，集會行為卻遭到公安等單位的打壓和驅散。
不過，從中國官媒，如《新華社》發出的雙方對話內容，並沒有看到明確回應前述話題的字句，只有習近平介紹中共二十大重要成果和中國式現代化的5個特徵，對內堅持中國特色社會主義道路，對外堅定奉行獨立自主的和平外交政策，聲稱中國永遠不稱霸、永遠不搞擴張，有信心有能力，以自身制度的穩定、治理的穩定、政策的穩定、發展的穩定，不斷為國際社會注入寶貴的確定性穩定性。
習近平也就中歐關係發展提出4點看法，1是要秉持正確認知，希望歐盟機構和成員國建立客觀正確的對華認知，超越冷戰思維和意識形態對立，超越制度對抗，反對各種形式的新冷戰；2是要妥善管控分歧，尊重彼此主權、獨立、領土完整，不干涉對方內政，共同維護中歐關係的政治基礎，中方願在平等和相互尊重基礎上舉行中歐人權對話；3是開展更高水平合作，雙方要加強宏觀經濟政策協調，共同反對搞「脫鉤斷鍊」、保護主義，共同反對把經貿科技交流政治化武器化；4是要加強國際協調合作，也歡迎歐方參與共建一帶一路、全球發展倡議，同歐盟全球門戶戰略有機對接，通過現有各種機制，推動各領域對話合作取得更多成果。
至於中歐人權對話是否有用，「世界維吾爾大會」發言人迪里夏提接受《自由亞洲電台》採訪時，控訴中國把中歐人權對話作為突破外交壓力的一個戰略手段，通過所謂的對話、來緩解國際社會對中國的人權外交壓力，認為歐盟應該高度意識到對話的目的，不要被中國成功利用，對話必須要有實質性的成果，也希望歐盟制訂針對中國的戰略，以人權為核心，要求中國政府關閉新疆集中營、釋放被關押者。