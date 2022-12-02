日本和牛界新寵「秋田牛」 築間餐飲集團引進饕客有口福
以鍋物聞名的築間餐飲集團，1日與日本秋田縣廳農林水產部畜産振興課，以及秋田縣食肉流通公社等，共同宣布引進「日本秋田A5黑毛和牛」，未來旗下四大品牌「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」、「有之和牛鍋物放題」、「本格和牛燒肉放題」都吃的到，讓台灣饕客搶先飽口福，不必飛日本就能享用高質量極品和牛！
記者金武鳯/台中報導
日本和牛一向是頂級牛肉代名詞。日本秋田縣廳林水産部畜産振興課石井清一表示，日本秋田牛從2017年開始進口台灣，去年2021年加速成長，達到17.7噸，進口金額約1億2,500萬日幣，相較2020年成長10%。根據統計，2021年日本和牛輸出國家中，台灣排名第四高達54.8億元日幣，顯見台灣人對於日本和牛的高喜好度。築間餐飲集團董事長林楷傑指出，今年引進一頭秋田牛，顧客反應非常好，可說是消費者秒殺的產品，對高品質的秋田牛市場潛力相當看好。
石井清一說，秋田牛是選用黑毛和種，培育過程十分嚴謹，從出生開始就需要登錄血統證明、蹄紋、命名等身分證明，在日本本州北邊的秋田縣成長。秋田縣以天然泉水的水質，栽種有機「小町米」聞名，此品種承襲了越光米的粘性與甜味。秋田牛在飼養過程中，飼料中加入小町米，以稻米餵養的黑毛和牛，肉質油酸含量高，輕咬一口，油花即四溢，柔嫩多汁，香氣濃厚，是老饕首選。
築間餐飲人員表示，這次登台的秋田牛，為最高等級的A5，油花交雜（BMS）達到12，俗稱霜降度，其他還有肉色（BCS）、脂肪顏色與質量（BFS）、精肉率、肉質組成分級等指標，都是和牛界的精品，適合切薄片運用在火鍋或燒肉上。產品研發總監分享燒肉烤法，單面烤到出汁後，翻面再烤1-2秒約五分熟，3-4秒約七分熟；而火鍋則是涮3-5秒，肉片呈現粉紅色澤，口感最佳。凡於「築間幸福鍋物」及「燒肉Smile」官方FB貼文完成指令，即可參加抽獎，有機會免費獲得日本秋田A5黑毛和牛乙份，數量有限送完為止。