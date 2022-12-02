經濟部出擊搶攻泰國鎖定智慧產業　洽談促1500萬美元商機

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經濟部指出，「新南向智慧產業經貿訪問團」鎖定「智慧產業」、「冷鏈物流」及「智慧交通」等3大產業，並聚焦馬來西亞、泰國及越南市場，主要任務為疫後搶單、拚出口。此次曼谷洽談會共計吸引75家泰籍買主，以及23家台灣企業洽談，洽談場次超過170場，促成商機達1500萬美元。
江文若致意表示，台泰間經貿關係於近年持續提升，尤其受到疫情、美中貿易衝突及地緣政治等因素影響，使得全球供應鏈重組，泰國即為台灣企業轉移生產基地主要目標國之一，台泰產業具有互補性，相信雙方有許多投資與貿易機會。
此外，經濟部提到，為加強台泰間的產業交流，訪問團除了拜會泰國工業總會、IT系統解決方案供應商外，也促成智慧交通業者與曼谷市政府、曼谷大眾運輸系統（BTS）、高速公路局（EXAT）等單位建立聯繫管道，為未來爭取泰國智慧交通商機奠下基礎，有部分貿訪團成員表示透過此次行程，取得泰國智慧城市第一手資訊，「將供作布局泰國市場的參考。」
經濟部表示，泰國政府正致力推動「工業4.0」及「生物、循環及綠色（BCG）經濟模式」等國家發展政策，並涵蓋農業、食品、醫療、能源、生化及旅遊等行業，吸引業者大規模投入，而泰國智慧城市商機值得台商積極爭取。
經濟部稱國際貿易局將持續透過多元推廣活動如籌組貿訪團、舉辦台灣形象展等，協助台灣企業與泰國在資通訊、5G、AIOT、醫療、綠色科技等領域的合作，以促進台泰雙邊貿易續增長