女網友灌迷湯穩賺不賠　鼓山警霸氣阻匯30萬

高雄一名在造船廠任職的54歲呂姓男子與女網友深聊半個月，在女網友柔情攻勢及高報酬的誘惑下，呂男對女網友的話深信不疑。女網友要求需匯款30萬元才能順利投資。呂男隨即前往銀行準備匯款到女網友指定的帳戶，所幸行員機警察覺，並通報警方成功阻詐，員警以呂男兒子身分霸氣回絕投資，才讓對方悻悻然掛掉電話。
記者郭凱杰／高雄報導
鼓山分局旗津分駐所警員楊凱迪、王鴻堯於30日上午服勤時，接獲轄內銀行通報，有民眾疑遭詐騙想要匯款30萬元。員警到場了解，發現呂男受女網友鼓吹投資，並保證穩賺不賠，且有專業名師帶領操盤，在女網友柔情攻勢及高報酬的誘惑下，對女網友的話深信不疑。由於匯款時銀行員察覺有異，又見呂男目不轉睛地盯著手機，旋即通報警方到場協助。
員警查看呂男手機發現，該名女網友不僅天天熱線聯繫，還塑造出與呂男互有好感，待呂男對女網友產生情愫後，再以穩賺不賠的誘因，邀請呂男投資。但員警察覺女網友姓名與指定匯款帳戶戶名不同，苦勸暫停匯款，並請呂男聯繫女網友，由員警以呂男兒子身分質問對方為何要求匯款，女網友頓時語塞，不知如何應答，最後才草草表示是呂男要求才幫忙提供投資管道，最後在員警霸氣回絕後，才讓對方悻悻然掛掉電話。