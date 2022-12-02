全家開賣「很多安妮亞」鑰匙圈！全套10款曝光：呵臉必收
「わくわく」（Wakuwaku）！近期最熱門的動畫《SPY x FAMILY間諜家家酒》，人氣角色安妮亞進軍超商。全家首度推出「很多安妮亞」公仔鑰匙圈，一口氣達10款之多，其中包含必收藏的「呵臉」造型；此外，歷久不衰的蠟筆小新也有新周邊，共4種可愛實用的收納袋袋型，並同步推出蠟筆小新可可冰淇淋。7-11現也開放預購寶可夢絨毛零錢包，喜愛皮卡丘、卡比獸、可達鴨、胖丁的粉絲們別錯過。
記者黃韻文/綜合報導
一在台播出就引起高度討論的動畫《SPY x FAMILY間諜家家酒》，超高人氣角色安妮亞進軍超商了！這次全家開賣「很多安妮亞」公仔鑰匙圈，一口氣推出10款，包含居家服、睡衣、伊甸學園制服、運動服等造型都有，還有讓人為之瘋狂的「呵臉」，以及安妮亞騎著彭德的超萌隱藏款。即日起至12月13日可至FamiPort預購，全套10款特價990元，12月14日起在全家實體門市正式開賣，每款159元。
每次推出就造成搶買的蠟筆小新又有新周邊，這次是可愛與實用兼具的收納袋，4種袋型分別是帆布手提袋、束口帆布袋、直式帆布購物袋及方形帆布錢包，每種袋型都有粉紅鱷魚阿山款跟小新睡衣款，可用點數800點加135元或279元兌換。全家也同步獨家推出可可冰淇淋，售價89元，外盒仿照動畫中的巧克力星星餅乾，有粉紅鱷魚阿山、小新、小白，而且每杯打開都是不同圖案的封膜，小新迷絕對要來一杯。
迎接一年一度的聖誕節，7-ELEVEN推出寶可夢絨毛零錢包、聖誕皮卡丘，零錢包共有皮卡丘、卡比獸、可達鴨、胖丁4款角色，搭配小掛繩可當成手拿包，能用來裝悠遊卡或零錢；還有超可愛的皮卡丘變裝成聖誕老公公，15cm聖誕帽款吸盤吊飾玩偶掛聖誕樹上超搶眼，即日起至12月20日期間於ibon開放預購，12月14日起原店取貨。