NIKE官網雙12開跑！限時下殺7折 機能服飾670元有找
黑色星期五過去後，下一個購物折扣日雙十二也悄悄到來，NIKE官網即日起至12月12日優惠活動開跑，單筆只要購買2件以上的指定商品，就可享有額外 7 折優惠，優惠折扣區也有商品加入額外7折優惠，實際開逛後發現部分商品折扣力度不大，多是夏季短袖商品，但還是有不少球衣、運動機能上衣都在千元以下就能入手。
記者鍾怡婷/綜合報導
NIKE官網雙12特惠區，購買 2 件或以上的商品，享有額外 7 折優惠，別忘記在結帳時輸入付款資訊之前按一下 「您有促銷代碼嗎？」，然後輸入促銷代碼 12SALE 。優惠期限為2022年 12月 12日 晚上23:59止，總折扣上限為 NT$16,000元。
本次雙十二折扣優惠區沒有球鞋商品，不過部分上衣的價格也還不錯，包括Nike Indy Zip-Front運動內衣折扣後896元；Jordan Dri-FIT Sport男款T恤折後980元；Nike Air女款自行車短褲折後1106元；Nike女款跑步上衣折後896元；Nike Dri-FIT Icon Clash女款高領訓練背心折後735元；Nike Dri-FIT Standard Issue女款籃球球衣折後665入手。