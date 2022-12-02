鹿希派遭爆「常去歐陽娜娜家」 妮妮一句話調侃吳姍儒
寵物旅遊實境節目《萌寵明星粗乃玩》，由吳姍儒（Sandy）主持，帶著自家萌寵「呵喜」（長毛臘腸狗）一起走遍全台寵物友善景點、餐廳、交朋友。本集找來與Sandy交情甚深的歐陽妮妮，帶著愛犬「Hachu」來跟「呵喜」交朋友，歐陽妮妮還爆料有關鹿希派的往事，讓Sandy大吃一驚。
記者侯家瑜/綜合報導
原來Sandy跟歐陽妮妮從小就相識，就連養寵物都頗有淵源，歐陽妮妮透露：「爸爸歐陽龍曾收養一隻狗，後來因家裡暫時不能養狗，竟由憲哥帶回家照顧。」Sandy聽完好奇反問:「是哪隻啊？我家太多狗了。」歐陽妮妮描述是一隻「黑白相間」的土狗，還強調：「你爸很愛牠喔！牠叫Feifei。」接著提到當初幫Feifei取名是來自姑姑歐陽菲菲的日本名字。對取名感到疑惑的Sandy直說：「怎麼會用姑姑的名字啦！」
家中有三姊妹的歐陽妮妮，最羨慕Sandy有一個弟弟，因為整個歐陽家族都是女生，Sandy問及夢想中的弟弟是什麼樣子，歐陽妮妮說：「我覺得我弟會很帥。」歐陽妮妮也不忘讚美Sandy的弟弟鹿希派是個不錯的男生，讓身為姊姊的Sandy要好友不要講客套話。
聊起家人，話匣子就停不下來，歐陽妮妮表示除了FeiFei之外，Sandy不知道的事情還不只一樁，歐陽妮妮分享當年妹妹歐陽娜娜在美國念書時，不僅和Sandy的弟弟鹿希派同一所大學，鹿希派更常常到歐陽家蹭飯吃。歐陽妮妮調侃Sandy說：「你知道你弟，那時經常去我妹家吃麵嗎？」對此，一無所知的Sandy，聽完驚訝地說：「真的嗎？」2個女生話匣子打開停不下來，意外打開許多往事。