Toyota預告搭載Hybrid MAX動力的Grand Highlander，2月8日芝加哥車展亮相
Toyota於2021年初在北美商標局註冊Grand Highlander，從車名來看應是尺碼更大能提供更多人乘坐的車型，而近日Toyota就釋出預告圖，不僅確認就是Grand Highlander，同時也預告將會在明年2月芝加哥車展亮相。
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北美市場擁有不錯口碑的Toyota Highlander，於2021年初在北美商標局註冊Grand Highlander，從車名來看不難想像是比Highlander更大的車型，而透過更大的尺碼與空間，就能替原本已是三排七人座提供更寬敞舒適的乘坐空間，甚至最多還能乘載八人。
而近日Toyota就釋出局部圖，從圖片中清楚告知就是先前註冊的Grand Highlander，不僅如此，車尾Hybrid MAX銘牌也透露搭載的動力系統。Hybrid MAX動力系統目前搭載於Crown，該系統由一具2.4升渦輪引擎和電動馬達組成，能提供340hp最大馬力與55.3kgm最大扭力。Toyota也預告Grand Highlander將於2023年2月8日的芝加哥車展進行展演。