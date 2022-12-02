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同框鄭文燦談內閣改組　蘇貞昌：立院會期結束後會安排

▲蘇貞昌與鄭文燦同框，談到內閣改組，他表示將會在立院會期結束後好好安排。（圖／行政院提供）
▲蘇貞昌與鄭文燦同框，談到內閣改組，他表示將會在立院會期結束後好好安排。（圖／行政院提供）

記者黃宣尹／台北報導

1126民進黨大敗，民進黨誰接任黨主席，內閣是否改組等問題浮上檯面。行政院長蘇貞昌今（2）日上午赴桃園出席郵政物流園區-郵政物流中心落成典禮前，在桃園市長鄭文燦陪同下受訪。蘇貞昌表示，自己與蔡英文討論過，有些閣員有生涯規劃都尊重，中生代的人才也要好好來安排，但之後立法院會期結束，如有確定會跟大家報告。

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蘇貞昌表示，4年前自己參選新北市長敗選，穿著雨衣站在吉普車上，一條街、一條街向支持者致謝、致歉；今年敗選，長期以來堅定的支持者，在選情緊繃的情形下，這麼努力支持，民進黨要向一路走來的大家一樣致謝，但也要致歉。

蘇貞昌說，每一張選票都代表一個期待，民進黨要嚴肅面對、仔細檢討，該改的就要改，沒有做到更快更好，就來再加把勁，做到更快更好。

蘇貞昌也說，總統蔡英文有和他討論過，應該要好好地來盤點，瞭解各方對於政府的期待，要更努力來做；同時內閣有些閣員有生涯規劃或個人因素也尊重；另外，中生代和各方面都有歷練的好人才，也要好好來安排，但現在立法院在會期中，要等會期結束後，如有確定，會跟大家報告；至於黨務的安排，尊重黨的機制。

蘇貞昌也表示，很感謝整個內閣團隊在最困難的情形、在疫情中，在蔡英文領導下守住疫情。昨天開始在戶外也可以不用戴口罩，也特別地感謝在這段期間，全體國人同胞團結努力，遵守防疫規範，現在才能開放國門，讓觀光客進來。他也說，特別感謝地方政府，像鄭文燦所在的桃園是國門所在，他當時從各種情況最困難的情形下，也特別來力挺，同時穩住地方。

蘇貞昌說，這個成績不是簡單的，在全球受衝擊情形下，台灣能創出11年來最好的經濟成長，也不是一天的。不過還是要努力地來回應選民的期待，「我們沒有100分的政府，謝謝對蔡總統的肯定、對內閣的肯定，但我們要更嚴肅、更務實、誠懇地來做得更好，才是人民對我們的要求」。

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