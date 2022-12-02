路邊遇強迫美容推銷別忍！消保處5守則自保 業者下場曝
愛美是人之常情，但現在卻有不肖業者緊咬民眾愛美之心敲詐！類似事件層出不窮，今（2）日行政院消費者保護處召開記者會公布「美容定型化契約應記載及不得記載事項」報告，祭出5大守則讓消費者自保，包括善用訪問交易7日解除權、避免當下拆封所有產品等等，美容業者若被發現違反規定者，限期改正屆期不改正恐遭罰3萬元以上、30萬元以下罰鍰，呼籲業者切勿以身試法。
記者汪睿琦/綜合報導
消保處有感於近年民眾遭美容業者纏身、敲詐，根據去（2021）年媒體大肆報導，一名20歲女性逛商圈時被美容師強迫推銷，竟無端攬下總值7萬5千元的美容產品；還有民眾被搭訕千元美容體驗，最後卻被慘坑10萬元，實在有夠離譜。特此指請衛生福利部依據消保法第17條，研訂「美容定型化契約應記載及不得記載事項」，藉以保護消費者慘被業者話術、詐騙。
消保處吳政學副處長強調，現在的業者話術都相當厲害，消費者一不留神可能就會跌入對方陷阱中，加上受害的大多都是年輕人，不好意思拒絕的情況下，更能讓不肖業者得逞。對此吳政學提出5大準則提供給消費者自我保護：
第一：善用訪問交易7日解除權
第二：確認所簽為分期付款或貸款契約
第三：避免當下拆封所有產品
第四：切勿當場簽約，不求脫身而簽約
第五：牢記消費糾紛要申訴
另外賴淑銘參議也呼籲業者，美容契約內容應載明美容項目、金額、效果分析、副作用，以及為實施美容所購產品內容、效用、數量、價格等資訊；尚且應詢問消費者是否患疾治療、過敏性體質、肌膚敏感性等事項；推薦介紹消費者向融資業者貸款，應告知貸款利息、期數、總金額以及倘美容業者因經營不善致無法繼續提供美容服務時，消費者可檢具資料向融資業者申請停止支付尚未繳清之貸款餘額。
最後消保處再次提醒業者，所提供的美容課程契約內容應符合前揭規定，違反者，主管機關經令限期改正而屆期不改正者，可依消費者保護法第56條之1規定處新台幣(下同)3萬元以上30萬以下罰鍰，再次令限期改正而不改者，處5萬元以上50萬以下罰鍰，並得按次處罰。衛生福利部疾病管制署結核病防治研究中心副主任詹珮君也說明，該草案即將在明年7/1上路，對消費者來說也將多一層保障。