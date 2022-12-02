李佳穎換性感洋裝！超薄布料「3處不遮」王淨嚇傻伸手擋
女演員李佳穎曾拍攝過天王周杰倫MV〈外婆〉、〈心雨〉，又因甜美笑容錄製綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》，獲得笑顔美少女單元冠軍，主演過多部電視劇如《莫非，這就是愛情》、《料理情人夢》、《米可，GO！》等等。日前，李佳穎出席無名小站女神杜姸（BeBe）的婚禮，穿著性感洋裝現身，難得顯露好身材引起討論。
記者黃雅琪/綜合報導
女星李佳穎近期致力於拍攝YouTube影片，四處遊山玩水、體驗露營，還帶著媽媽一起出遊日子過得相當愜意！日前，李佳穎在IG上分享多張美照寫下：「已驗證，2022最後一個月，可以把年末這個月，當作年初那個月在過，一樣溫暖有希望。」李佳穎出席友人婚禮，一改平常男孩風穿搭，直接換上一襲白色性感洋裝，又是露美背、露長腿，胸前還有深V設計，小露事業線。
好朋友一同出席婚禮，李佳穎、王淨與瑤瑤（黃喬歆）開心自拍合照，其中一張照片，李佳穎因為胸前深V設計險些曝光，嚇得王淨瞪大眼、張大嘴，立刻伸出左手幫忙遮住，一旁的瑤瑤也笑得好開心。現年39歲的李佳穎，擁有一副童顏臉孔，身材卻藏著滿滿的性感女人氛圍，只是她平時多穿著寬鬆服飾，鮮少人知道她其實是「隱藏版性感女神」。