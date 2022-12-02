余祥銓套牢小12歲女友！親證「已經訂婚」 宴客日藏洋蔥
38歲余祥銓和小12歲圈外女友柔柔交往5年，小倆口一直都有結婚計畫，也沒有避孕，今（1日）傳出雙方已經訂婚的好消息，他送上2克拉鑽戒，婚期定在明年8月後，余祥銓說，雖然本身是基督徒，仍配合二姐余苑綺過世滿1年再辦喜事的習俗。
娛樂中心／綜合報導
何篤霖在主持的節目《命運好好玩》放飯時間開直播，余祥銓入鏡，親口證實：「其實我跟她（柔柔）已經訂婚了！新消息，沒有宣佈喔！」透露已送給未婚妻2克拉婚戒，何篤霖在一旁聽了說：「要從家裡的事情慢慢走出來了，好事不要耽誤！」並不停稱讚柔柔是很好的女孩，余祥銓回說：「感謝柔柔，我的賢內助！我的未婚妻！」
柔柔曾在節目分享，小時候爸媽離婚，她跟姊姊和妹妹給媽媽帶，為了減輕自己和家人學費的負擔，國中一畢業就去便利商店打工，過著深夜11點下班，凌晨6點上課的日子，坦言那段時間雖然累，但想要獨立生活，18歲搬到外面，租一個月5000元的套房，薪水一半存保險定存，伙食費不夠，不繳學校營養午餐費，就吃超商報廢的食物。
「開始上班後，我就沒跟家裡要過錢。」柔柔說，她自己付公立高中的學費，生活費自己賺，常常一天吃兩顆超商即期飯糰，自覺比學校營養午餐好吃，因此也樂在其中，或許是以前餓過頭，胃被養小，直到今天幾乎還是一天只吃一餐，主持人鄭弘儀誇她好懂事，並打趣地說：「余祥銓我告訴你，你今天賺到了！娶這個不錯，一天讓她吃一餐就OK了！」（編輯：楊穎軒）