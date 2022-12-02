《綜藝玩很大》睽違3年終於解封出國 大咖來賓陣容曝光
中視、三立外景實境《綜藝玩很大》再次開啟出國計畫，重回疫情前最後一次出國的國家「韓國慶尚北道」進行拍攝，也讓久未出現在國際機場的主持人吳宗憲、KID和坤達興奮大喊：「我們終於出國了！」
記者侯家瑜/綜合報導
《綜藝玩很大》過去以出國玩遊戲、介紹異國風情為主題，不僅在亞洲，連歐洲、非洲、大洋洲，都有玩很大的足跡，但因近幾年因疫情無法出國，節目也經歷一些內容上的轉變，固定班底、深耕在地、製作裝置藝術等等，依舊深受觀眾喜愛，時隔3年，各國陸續解封，這次終於出國，不僅讓眾人感到興奮，參與的來賓也讓人眼睛為之一亮，有榮獲「金鐘視帝」的姚淳耀、「金鐘女配角」的孫可芳、「實力派演員兼歌手」的嚴正嵐、「全方位藝人」陳漢典、「狼人殺女神」篠崎泫以及「網路人氣團體」這群人的董仔，超狂陣容立即引起網友討論。
節目組更特別準備了傳統韓服讓藝人們穿上，搭配在慶尙北道佛國寺的楓葉美景，隨便一拍，都像是在看韓劇一般，讓大家拍照拍不停，更是殺光現場底片。除了美景之外，來到韓國當然要品嚐在地小吃，一行人輕鬆逛起當地有名的皇理團路，和韓國民眾一起吃美食聊聊天，做起國民外交，超無邏輯的遊戲關卡，搭配上吳宗憲俏皮的亂入，令人捧腹大笑。
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