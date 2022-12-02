全球股市齊漲是「物極必反」？謝金河預言FED下一步

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謝金河也提到，今年美國展開暴力升息，到11月底止，共升息6以，後面有4次連續升3碼，共升15碼，這個升息首要目標是對抗通膨，「但升息力道過猛，也引發後座力，一個是中國、日本紛紛減持美國公債，美債餘額30.57兆美元，外國持有美國國債餘額7.296兆美元，比率下降至24.31%，美國公債流動性愈來愈差，財政部面臨沈重壓力。」
另一方面，美國是負債大國，如果利率拉到5%以上，美國必須負擔沉重開支。因此謝金河認為，在抗通膨、考量美國公債流動性和付息壓力下，「聯準會仍會升息，但不會像先前猛爆式升息，幅度跟速度都會變慢。」
美元匯率部分，謝金河則分析「現在美元已經作頭反轉，股市也展現彈升之路，道瓊工業指數已經彈升5928.87，費城半導體指數彈升逾36%。剛剛結束的11月，香港恆生及國企指數創下最大的漲幅，恆生指數大漲3910.21，彈升26.62%，國企指數上漲29.07%，這是悲觀到極致的強力反彈，比深圳，上海的9%彈幅大很多。」
謝金河指出，台股11月大漲1929.8，漲幅14.9%，略低於費城半導體指數的18.55%，在亞洲勇冠三軍。這其中，有巴菲特加持的台積電在11月正好上漲100元，巴菲特的威力遠遠勝過國安基金。全球下跌的市場只有印尼及越南胡志明，前者是漲多回檔，後者是越南的金融風暴。「從月線看，美元指數k，d指標正從最高反轉向下，可能會有一段修正調整，這個時候，全球股，債市有喘一口氣的機會！」（編輯：潘毅）