Angelababy婚房換人睡 抓包黃曉明新歡下廚：床墊有換嗎
中國知名男星黃曉明，西元2015年與中國女星Angelababy（楊穎）結婚，兩人婚後育有1名兒子，這段婚姻在外界看來宛如童話故事，卻屢屢傳出婚變消息，西元2022年1月28日，兩人正式對外宣告離婚。黃曉明的緋聞女友中國企業家葉珂，近日在微博曬出豪宅照片，被網友質疑是前妻楊穎的新婚房，有網友搭上汪小菲、大S風波調侃：「床墊有換過嗎？」
記者黃雅琪/綜合報導
葉珂近日分享在自家豪宅賢慧做菜、高級浴室自拍照片，透過室內裝潢設計細節，被眼尖的中國網友點出地點是在「上海四季匯」，也就是當初黃曉明、楊穎的「新婚房」地點，每套房屋市價超過1億人民幣（約新台幣4億3千萬），中國網友猜測兩人關係已經進展到同居階段。而葉珂的好姐妹曬出兩人看畫展的合照，同時也曝光與黃曉明在畫展的照片，足以見得私交甚好。
葉珂不滿外界揣測與黃曉明的關係，27日在微博發文：「如果只是他人普通的八卦好奇，我卻無法忍受的話，那是我度量太小。一直以和為貴，但惡意編排造謠，甚至是同為女性卻造黃謠，卻是我實在無法接受的，該起訴的準備起訴了，也請諒解。」但面對網友直球對決詢問「直接回應和黃曉明是不是真的？」葉珂卻沒有否認「是不是和你有啥關係，難道你會漲工資？」也有網友認為「這個時候承認戀情多好，輿論大家也沒多反感，你不承認，感覺像x友一樣。」