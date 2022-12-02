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陽明交大助烏克蘭生在台就學　歐盟駐台代表發文感謝

▲陽明交大日前舉辦烏克蘭專案感恩晚宴，烏克蘭學生帶領來賓製作烏克蘭傳統幸運護身符的娃娃-Motanka Doll。（圖／陽明交大提供）
▲陽明交大日前舉辦烏克蘭專案感恩晚宴，烏克蘭學生帶領來賓製作烏克蘭傳統幸運護身符的娃娃-Motanka Doll。（圖／陽明交大提供）

記者李琦瑋／台北報導

烏俄戰爭爆發後，陽明交大發起烏克蘭學生獎助專案，幫助受戰亂學業中斷的烏克蘭學生，獲得校友及企業響應，募得逾新台幣4000萬元，支持26位烏克蘭學生至陽明交大繼續完成高教學業。歐盟駐台代表Filip Grzegorzewski日前於Twitter特別發文，表達感謝。

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陽明交大今（2）日表示，日前舉辦烏克蘭專案感恩晚宴，與會校友、企業代表及師長們與烏克蘭學生互動交流、關心就學及生活狀況，學生們特地撥放烏克蘭樂曲營造會場氣氛，並向與會來賓介紹烏克蘭文化、美食、傳統服飾等，更帶領與會來賓製作烏克蘭傳統幸運護身符的娃娃Motanka Doll，透過實際的交流互動，讓台灣與烏克蘭更了解彼此的文化及傳統。

陽明交大校長林奇宏指出，烏俄戰爭爆發後，陽明交大善盡國際社會責任，發起烏克蘭學生獎助專案，獲得16家企業及校友響應，募得金額超過4000萬元。更令人感動的是，在校方與學生們共同努力，克服出入境簽證程序、長途旅行及防疫措施等種種困難與不便後，目前先有19名學生在陽明交大校園就學，學校將持續進行2023年秋季班烏克蘭專案的招生，將捐款者的善心發揮最大效益。

陽明交大副校長蔚順華表示，這次行動發揮人飢己飢、人溺己溺的人道救援精神，非常令人動容，也充分展現了陽明交大以具體行動實踐SDGs永續發展的目標。

陽明交大國際長徐文祥說，19名烏克蘭學生修讀的領域涵蓋醫學、電機、資訊、管理、人社、工程、生科等學院領域。學生抵台之初，學校安排免費華語課程，學期中也舉辦各式交流活動，協助學生適應在台生活，融入陽明交大校園。

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