亞灣「時代公園」啟用　陳其邁宣布共融公園目標百座以上

我是廣告 請繼續往下閱讀
公園內提供符合各年齡層的遊樂設施，兒童有爬（攀繩網山、遊戲高塔、彈跳小丘等）、溜（磨石滑梯及高塔滑梯）、跑（滑步車道）、跳（彈跳床）、盪（擺盪大索及特色鞦韆）、鑽（地形穿越管）、戲水戲沙（水景區及遊戲沙坑）等選擇；青壯族群及年長者則有健身訓練套組及質感休憩棚架，讓大人在看顧小孩玩樂之餘，也可在旁運動。
陳其邁表示，台積電、日月光相繼在高雄擴廠，讓南台灣半導體S廊帶成形，為吸引半導體產業鏈上游的IC設計產業，高雄市政府已於今年11月4日推出「亞灣2.0計畫」，將亞灣現有達27.8公頃的大型水岸基地，與中央合作打造企業集團旗艦中心聚落，邀請國際級企業進駐設置總部或研發基地，發展國際研訓及應用技術管理人才創新聚落，形塑兼具休閒觀光與金融經濟的開放水岸廊帶。
工務局指出，市府為均衡空間發展，兼顧生活空間及品質，至今已在亞灣區內的65、70、79、80、83及88期重劃區內開闢多個公園，總面積約10.08公頃，總經費計2億3,500萬元。今天啟用的「時代公園」，是亞灣區最大地景亮點，位於前鎮區凱旋四路旁的65及88期市地重劃區，乘輕軌與捷運也可暢遊亞灣，一覽高雄流行音樂中心、港埠旅運中心、高雄展覽館、市立總圖書館等特色建築。且從時代公園步行5分鐘就可以到達知名購物中心、運動用品旗艦店、美食餐廳等地標。