美42名參議員連署警告！密切關注中國示威 籲勿暴力鎮壓
中國多地近日都傳出，民眾因不滿新冠防疫措施過嚴，紛紛上街示威，又以舉白紙抗議的模式，被外界稱為「白紙運動」或「白紙革命」，備受關注。美國42名跨黨派參議員1日也連署寫信給中國駐美大使秦剛，警告中方切勿用暴力鎮壓示威，否則將嚴重損害中美關係。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據本次連署主要發起人之一的民主黨籍參議員蘇利文（Dan Sullivan），其官網聲明與連署信的內容來看，針對中共採取之嚴厲、過度防疫的封控措施，中國人民進行了「歷史性」的英勇抗爭，試圖反擊習近平的獨裁統治並疾呼想要更多自由。
然而，大多數國家的領導人，都沒有做出足夠積極的支持，有鑑於美國參議院悠久而傑出的2黨合作歷史，在中國人民受到共產主義暴行的威脅時，總是為他們發聲，這封跨黨派信件就是要延續參議院這一重要傳統，即為勇敢、和平的抗議者挺身而出，這些人之所以冒著生命危險，僅僅是因為想要更多的自由。
聲明提到，連署的議員們都很留意在中國發生的示威後續，密切關注北京的舉動，也一致認同言論自由和集會自由，皆是受國際法保護的基本權利，與所有其他國家一樣，中國有義務尊重這些普遍權利，中國的抗議者也釋放出一個非常重要的信息，就是政府需要更多傾聽、而非壓制人民的聲音，並以最強烈的措辭警告北京，切勿再次以暴力鎮壓和平示威者，否則將為中美關係帶來嚴重後果。