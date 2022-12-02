特企／永續公益！中信房屋挽袖捐血、契作稻田延續幸福
全球暖化造成極端氣候不斷發生，近年ESG永續發展的觀念更加普及於各國政府及企業之間，尤其在各國政府相繼提出的淨零碳排目標下，不論是大、小企業都將ESG指標，視為公司重要經營策略，從而調整企業自身的營運及發展方向。「中信房屋」把ESG化為實質行動，將每年的11月訂為「中信房屋公益月」，舉辦各項公益活動，希望拋磚引玉號召企業民眾一同響應支持，今年於全台辦理11場捐血活動，邀請民眾挽袖捐熱血。
每年於過年前後，全台血庫容易進入血荒時期，尤其這兩年因受疫情影響，民眾捐血意願降低，更需要大力推動、全民響應。11月中信房屋全台加盟店一同舉辦捐血活動，11月由台南市率先開跑，接續台北、三峽、新竹、桃園共舉辦了5場，12月則分別在新北市、高雄市、台中西屯、台中大里及嘉義市再舉辦6場，合計11場。
中信房屋成立至今已逾37年，是全台第一家推動「房屋交易安全制度」的加盟品牌，對於交易安全始終如一，且持續以「安全、專業、熱誠」的品牌信念，成為消費者值得信賴的房屋仲介，另外對於落實社會責任、環境保護及公益活動也絲毫不落人後。
今年中信房屋也與社會企業合作，開始進行契作稻米專案，幫助花蓮馬泰林部落的阿美族原住民，在自己的家鄉種植稻米，透過這樣的方式讓他們能自力更生、改善家庭環境，同時達到保護土地的目的，也將收成的白米轉贈給更多的人，讓做公益的影響層面更廣、更深遠，徹底實踐ESG永續公益的影響力。
在疫情、戰爭、糧荒等大環境不佳之際，每個深具影響力的企業更應正視ESG永續發展的目標，積極投入、踴躍響應，將幸福傳遞至台灣的各角落，將善的循環延續下去！