休旅車疾駛台74線！車頭竟卡「移動警示牌」 網全傻眼
無奇不有！一名網友日前在台74線快速道路，直擊到一輛豐田休旅車車頭「直立插著」一支號誌桿，若無其事地行駛在快速道路上，離譜畫面被上傳到臉書，影片曝光後引起網友熱議。不過，台中市警方表示，目前還無法找到此「分向標誌警示牌」來自何方，更強調，這輛休旅車駕駛已經危險駕車，將開最高2萬4000元罰鍰的罰單。
編輯中心/綜合報導
有網友將一段行車記錄器PO至「記者爆料網」，只見畫面中一輛休旅車行駛在台74線的西屯至南屯路段，但車頭卻挺著一整支「分向標誌警示牌」，引擎蓋遭撞擊輕微掀起，疑似為車禍後導致，但是駕駛卻沒有將號誌牌取下，就徑直開網快速道路，詭異畫面令人詫異。
不少網友見狀紛紛表示，「另類的移動神主牌」、「我還以為是車頂裝飾，看來我太膚淺了」「為何不是限速110公里的警示牌？」等語。
對此，台中市警局表示，從上月28日至今，都沒有接獲這段影片相關的報案，已經聯繫影片拍攝貼文者，但尚未獲得回應。而這輛休旅車，已違反「道路交通管理處罰條例」第43條第一項第一款，以「其他危險方式駕車」，最高可處2萬4000元罰鍰，將對其進行開罰。（編輯：孫唯容）