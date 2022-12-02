好市多試吃拿3份碰壁！員工當場「吃掉最後1盤」　她氣炸

西門町爽爽貓出沒！5大景點打卡必拍　人氣偶像現場開唱

▲2022西門「PLAY樂購町」活動開跑，爽爽貓、小勞撫降臨西門。（圖／品牌提供）
▲2022西門「PLAY樂購町」活動開跑，爽爽貓、小勞撫降臨西門。（圖／品牌提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

西門町「2022西門PLAY樂購町」活動將開跑，於111年12月3日至112年1月9日登場，與知名插畫家吳政安（SECOND）筆下角色「爽爽貓」、「小勞撫」合作，打造五座超萌大型聖誕應景裝置，將西門町商圈變成聖誕歡樂大富翁，商圈內百大樂購店家消費好禮送不完，憑發票、收據還可參加扭扭樂贏獎品，每週六日也安排了各類精采演出、偶像見面會及舞蹈大賽等不同活動，讓民眾來到西門拿好禮、玩不停！

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▲「無敵星星」樂購聖誕樹，白天晚上有不同的氛圍。（圖／記者鍾怡婷攝、品牌提供）
▲「無敵星星」樂購聖誕樹，白天晚上有不同的氛圍。（圖／記者鍾怡婷攝、品牌提供）
（一）「無敵星星」樂購聖誕樹：高達4米的巨型聖誕樹，讓大家在首站即能瘋狂拍照打卡

▲「歡樂大富翁」，不僅是服務台，還是超大型扭蛋機。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲「歡樂大富翁」，不僅是服務台，還是超大型扭蛋機。（圖／記者鍾怡婷攝）
（二）「歡樂大富翁」：設置於中影大樓前廣場，不僅是服務台，更打造了扭蛋機，與爽爽貓一起一探究竟你的機會與命運，讓你在西門商圈吃喝玩樂遊逛中，可能會有意外的驚喜

▲「起點GO」酷炫舞台，每週都有不同的精彩表演。（圖／品牌提供）
▲「起點GO」酷炫舞台，每週都有不同的精彩表演。（圖／品牌提供）
（三）「起點GO」酷炫舞台：中影大樓廣場正中間，讓民眾呼朋喚友一同來到舞台盡情展現自我。明（3）日就邀請到人氣爆漲的偶像原子少年天王星，還有陪伴系歌手魏嘉瑩、饒舌歌手曾奕翔、男子團體B.T.O.D、男子團體ALL IN 5、創作歌手蕭秉治，還有多位歌手輪番上陣接力演出，期待與粉絲繼續相約西門町開唱見面。

▲「小勞撫降臨」禮物盒，呆萌表情打卡必拍。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲「小勞撫降臨」禮物盒，呆萌表情打卡必拍。（圖／記者鍾怡婷攝）
（四）「小勞撫降臨」禮物盒：峨眉街與中華路交叉口，為你帶來明年好運的可愛禮物盒，當然要與福神小勞撫拍張照把幸運都打包。

▲「贏家榮譽榜」獨特相框，歡樂耶誕大富翁的贏家，絕對要與榮譽榜拍照留念。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲「贏家榮譽榜」獨特相框，歡樂耶誕大富翁的贏家，絕對要與榮譽榜拍照留念。（圖／記者鍾怡婷攝）
（五）「贏家榮譽榜」獨特相框：位在六號出口後側，歡樂耶誕大富翁的贏家，絕對要與榮譽榜拍照留念。

「西門PLAY樂購町」活動期間，臺北市政府與西門町「百大樂購商家」合作，包括餐飲美食、休閒住宿、潮流服飾、百貨購物、影音娛樂等五大類消費選擇，更推出全期間優惠方案及消費抽好禮的豐富活動，只要憑消費發票證明就可至「歡樂大富翁」聖誕服務台參加扭扭樂活動換扭蛋，扭蛋內有爽爽貓合作限定贈品之餘，更有機會抽中西門町百大樂購商家好禮及折價券，超過萬份好禮大獎等你來挑戰，人人有獎讓你天天樂購西門町！

▲「起點GO」酷炫舞台，週週都有精彩的表演、比賽。（圖／取自官網）
▲「起點GO」酷炫舞台，週週都有精彩的表演、比賽。（圖／取自官網）

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