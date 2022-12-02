西門町爽爽貓出沒！5大景點打卡必拍　人氣偶像現場開唱

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（二）「歡樂大富翁」：設置於中影大樓前廣場，不僅是服務台，更打造了扭蛋機，與爽爽貓一起一探究竟你的機會與命運，讓你在西門商圈吃喝玩樂遊逛中，可能會有意外的驚喜
（三）「起點GO」酷炫舞台：中影大樓廣場正中間，讓民眾呼朋喚友一同來到舞台盡情展現自我。明（3）日就邀請到人氣爆漲的偶像原子少年天王星，還有陪伴系歌手魏嘉瑩、饒舌歌手曾奕翔、男子團體B.T.O.D、男子團體ALL IN 5、創作歌手蕭秉治，還有多位歌手輪番上陣接力演出，期待與粉絲繼續相約西門町開唱見面。
（四）「小勞撫降臨」禮物盒：峨眉街與中華路交叉口，為你帶來明年好運的可愛禮物盒，當然要與福神小勞撫拍張照把幸運都打包。
（五）「贏家榮譽榜」獨特相框：位在六號出口後側，歡樂耶誕大富翁的贏家，絕對要與榮譽榜拍照留念。
「西門PLAY樂購町」活動期間，臺北市政府與西門町「百大樂購商家」合作，包括餐飲美食、休閒住宿、潮流服飾、百貨購物、影音娛樂等五大類消費選擇，更推出全期間優惠方案及消費抽好禮的豐富活動，只要憑消費發票證明就可至「歡樂大富翁」聖誕服務台參加扭扭樂活動換扭蛋，扭蛋內有爽爽貓合作限定贈品之餘，更有機會抽中西門町百大樂購商家好禮及折價券，超過萬份好禮大獎等你來挑戰，人人有獎讓你天天樂購西門町！