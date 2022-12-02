阿翔化身嬰兒狂喊「要喝奶奶」 浩子撩起上衣準備哺乳
民視、八大節目《綜藝新時代》職人好厲害，本週播出浩子、阿翔、籃籃、洪都拉斯、宜芳日前到彰化芬園當米粉達人。一開始眾人誠心地在當地信仰中心、已有三百多年歷史的「寶藏寺」參拜，接著彰化人浩子來「講彰話」，介紹拜拜的供品「米粉」、「荔枝」、「鳳梨」，是彰化芬園的三寶。
記者侯家瑜/綜合報導
說到米粉、大多數人都不知道目前市售的「新竹」、「埔里」米粉，有八成是由芬園這處小小農村所代工生產。接著職人李健炎帶領藝人進入工廠工作，提到米粉成形後，職人要幫米粉好好的「按摩跟三溫暖」，原來按摩主要是把米粉交疊的縫隙弄鬆，之後再放進風乾槽才容易烘乾。
浩子隨口說，這樣不就看不到「米粉一生的變化」，職人無厘頭提議找人來飾演「米粉的一生」，於是眾人推派阿翔飾演米粉，只見穿著白色緊身衣的阿翔，躺在木板床上，其他人看這個「詭異」的畫面憋笑不講話，讓阿翔急著起身嚇喊：「我躺在這裡，你們站在旁邊不講話，好像發生什麼事情。」洪都拉斯連忙解釋：「這是讓你醞釀情緒。」接下來眾人更是歪樓幫躺著的米粉阿翔「按摩」全身，要讓他邊「軟」一點，這超瘋狂的畫面已經讓職人笑到不行，還說接下來要把飾演米粉的阿翔「送進去」風乾櫃，看米粉究竟會縮水縮到什麼程度，沒想到阿翔直接縮水成嬰兒尺寸，讓籃籃笑到放棄表情管理，完全沒辦法主持，沒想到飾演嬰兒的阿翔喊著要「喝奶奶」時，浩子撩起上衣準備要哺乳，嚇得阿翔直接轉頭抗拒，讓眾人全笑到失控。