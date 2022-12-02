「國國村莊」本週日開村　超享受異國風市集

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陳章賢代理市長指出，自前市長林智堅、前副市長沈慧虹於任內，帶領市府團隊舉辦「新星頭家」、「國國市集」等多項新住民相關活動，讓參與行銷課程的新住民朋友可以運用所學，實際進行市集經營、增加參與經驗。今年更是擴大辦理升級為「國國村莊」，實現新住民朋友的創業夢，並邀請來自世界各地的新住民帶來不同國家的文化體驗活動與藝術表演，歡迎大小朋友們一同共襄盛舉，來場精采絕倫又充滿多元文化的特色饗宴。
社會處李季縈處長表示，今年首開嘉年華會的國國村莊，村裡將帶給來訪賓客3大體驗活動，包含「市集營業中」，由來自世界各國的村民準備了私房小點及原創商品，讓民眾一秒擁抱全世界；「文化體驗中」由4位村民邀請親子到家作客，除了體驗世界各國的熱鬧節慶外，還有精緻的手作體驗課程。「村民野餐中」則是由村長為賓客們準備精彩的表演，讓大小朋友一起來到村裡野餐，現場還可以租借野餐用具，讓來到村莊的人都可以感受到村民的熱情與歡迎。
社會處表示，本次市集共有17位新住民「頭家」帶來各自家鄉特色的料理，喜愛南洋風味的朋友，歡迎到「DIRO BAR健康飲食專賣」，老闆是來自越南的丁蓉，用當季水果調配而成的招牌水果茶，依喜好加入氣泡水，變成健康與美味的水果氣泡飲。
社會處指出，「花花魚手作坊」由熱愛手作的闆娘李霞蒐集了許多大自然中隨手可得的小物，改造以環保為理念的生活物品及海洋廢棄物創作，現場也有開放手作教學，喜歡手作課程的民眾千萬別錯過。
此外，愛吃美食的饕客們，記得拜訪本次新加入的新住民品牌「叻咖哩」，是由新住民子女阿帆，因來台多年的媽媽想念大馬美食，燃起了她對大馬料理的創研，於是白天由父母經營的台灣味「吳記魯肉飯」，在晚間則搖身一變成了女兒的南洋味「叻咖哩」，新住民頭家的每個攤位，絕對會讓貴賓們有如置身異國，不虛此行。社會處提醒「文化體驗中」線上預約已滿，活動當天會開放8-10位現場名額，沒有報名到的親子朋友也別氣餒，另一項有趣好玩的活動「攀樹體驗」也可線上預約報名。社會處補充，欲了解本周日「國國村莊」活動內容與最新資訊，可至新竹市新住民家庭服務中心臉書查詢，完成粉專指定任務還可以參加抽獎，有機會獲得市集折價券300元，歡迎有興趣的民眾把握機會。