醫師娘佩甄曝夫妻經營之道 喜收老公副卡「買愛馬仕包」
演藝圈的「醫師娘」佩甄（李佩甄）和王祚軒結婚13年，2個多月前突然開直播淚訴老公都沒有時間陪她，形容夫妻倆「只在一起3年」，相處時間甚少。佩甄今（2）日出席代言活動，笑說當時只是單純女性賀爾蒙作祟，老公一直都對自己很好，也分享此事件後，老公為她做的改變。
記者侯家瑜/台北報導
佩甄坦言和老公的感情本來就不差，「我學會下次這種心事，和朋友訴苦就好，不要在直播上發洩。」強調沒有像新聞所述遇到「感情生變」。佩甄也分享夫妻經營之道，「就是要滾床單、泡澡，讓夫妻感情變好。」至於在直播上吐露苦水後，老公的轉變，佩甄透露有收到更多關心，「他開始會固定和我說早安晚安、報備，也變得更貼心。」
佩甄表示現在和老公更注重溝通，「很多夫妻都覺得『你應該要懂我』，但我後來發現，大部分的老公都是直男，他們通常就是接收到什麼反應，就做什麼事。」舉例有時候只是需要一個擁抱、安慰，和老公表表明後，就可以不用生悶氣，避免一些不必要的冷戰和爭執，「像是老公現在直接說想要我陪他一起看球賽，因為他發現我只要在身邊，他下的賭注就會贏。」
剛結束韓國5天旅遊的佩甄，笑說全程費用都由老公負擔，「感謝老公的心意，他把副卡給我刷，我還在機場買了一個愛馬仕包包，明年春節初五，我們也打算帶公婆、孩子到廣島玩，228連假也要去大阪，勞工節還要去沖繩。」談及馬不停蹄的旅遊計畫，佩甄興奮的笑容難以掩飾。