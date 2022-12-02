少年出任務／原子少年「驚喜現身」與粉絲共舞！全場嗨翻
《NOWnews今日新聞》新單元「少年出任務」推出後廣受好評，本週「返校突擊」下集主持人曹家齊率領原子雙杰（傑）唐立杰和傅俊傑邊玩遊戲邊做了流體熊，準備送給粉絲。少年們也一起做了超萌地毯伴手禮，要送給許久不見的舞蹈老師玉琦。此外，3位少年更近距離和粉絲一起跳《Bad Bad Love》，掀起節目高潮。
娛樂中心／綜合報導
本週的的「少年出任務」是返校突擊的下集，3位少年在做流體熊的時候，一起玩了小遊戲「不小心害到你」，在手作禮物過程中，分別會拿到一個關鍵詞，過程中若說／做到關鍵詞上的內容，將接受懲罰，累積輸最多次的人，將請大家喝探班飲料。最終，遊戲由俊傑和家齊獲勝。
在懲罰之前，流體熊也做完了，老師也稱讚「做得都蠻不錯的，紋路感很多」，更選出第一名是立杰的小熊。少年們也表示，雖然他們都很喜歡自己做的小熊，但還是會送給少年出任務的粉絲們，家齊也說「希望大家能抽到你喜歡的小熊熊」。
家齊和俊傑先到TPD等立杰，而立杰則來到清心門口，用beanfun!錢包「橘子支付」購買清心探班飲料，買完也趕到TPD與其他少年們會合。玉琦老師在拿到少年們親手做的地毯以後，開心大叫「是NeZuKo欸」，突襲玉琦老師的任務大成功。
少年們接著近距離和粉絲一起跳《Bad Bad Love》，粉絲們也興奮大叫；最後，立杰更跳上俊傑的背，「文廷上身」，重現舞台經典畫面，也讓全場氣氛嗨到最高點。最後，家齊對著鏡頭喊「少年出任務」兩度失誤，粉絲們全笑翻，俊傑更是替他尷尬到蹲下抱頭，笑翻全場。（編輯：郭佩蓉）
The Pass Down - TPD 專業舞蹈團隊、東稻家居為本集節目合作品牌
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