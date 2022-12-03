尹馨3年戀分手「離婚姻不只1步」 談錢傷感情：太晚發現
尹馨昨（2）日為戲劇《第9節課》宣傳，接受訪問時大方承認單身，和律師張承中3年情斷，尹馨坦言兩人對婚姻有共識，「但是走進婚姻前有很多很多步，我們不只差一步，信仰不同就影響很多地方了，我認為我的人生、我的收入是上帝給我的，沒有信仰的人就覺得『妳在講什麼』？基督徒十一奉獻很正常，十都是上帝給你的，只要求你拿一份出來，不是基督徒的人就會很痛苦，覺得每一分錢都是自己努力來的，為什麼要拿給教會？很多思考、生活方式、重要的價值觀不一樣，太晚發現了。」
記者羅凌筠/台北報導
問尹馨曾盼前男友受洗嗎？她說：「我沒有強迫他跟我一樣，我有介紹他去教會，也有傳福音給他，他覺得是遠古的故事，比較不相信。」現在算情傷期嗎？尹馨說：「療傷也不是，回到自己的狀態，需要時間習慣，我是真的有信仰的人，沒有信仰會有情緒，但是我的信仰給我很多方面的支持，不管是讀《聖經》看到上帝給我的一段話，還是家人幫我禱告，我看到結論就是不用太傷心、太猶豫，可以勇敢往前走。」
尹馨受訪坦言「還是嚮往婚姻跟家庭」，跟張承中交往初期就跑去凍卵，「因為凍卵前1個月、後1個月打大量高濃度賀爾蒙，人很情緒化，要不很低落、要不很疲憊，連外觀也有巨大影響，我的腹部變超大，好像裡面都是蛋，好像1隻母雞在孵蛋，把卵養大養肥，所以演員需要安排空檔去做這個事，我花了3年好好凍卵，超過30顆。」想找什麼伴侶？尹馨說：「我跟以前改變很多，小時候比誰追得厲害跟殷勤，現在覺得男生要願意投資時間了解我，先跟我當朋友，有這種觀念的男生我比較想交往。」
尹馨在《第9節課》飾演控制狂太太，善用手腕幫老公升職。問她本人最愛控制另一半什麼事？她說：「我不會什麼事情都管到，但是該讓我知道的也要知道，比方說沒見面的時候他怎麼生活、跟誰碰面？我的地雷是搞失蹤，過1個晚上訊息不回、電話不接、關機就立刻爆炸。」那自己幫夫運如何？尹馨笑說：「還不錯，男生跟我交往的時候事業都滿好的，後來好像就稍微走下坡。」尹馨腎臟長良性脂肪肌肉組織瘤，她表示：「我的醫生叫我不要追蹤，良性的瘤拿掉就該正常生活，下個月可能會去安排檢查。」