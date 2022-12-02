回應白紙運動？中國各地漸推「陽性居隔」 不再全棟轉運
中國為了堅持動態清零引發的次生災害，導致各大城市反封控的「白紙革命」，當局近日也開始調整相關防疫措施，多地逐漸鬆綁隔離措施，改為推行符合條件的無症狀或輕症患者能夠直接居家隔離，且無須經過鄰居同意，也就是過去「一人陽性、全棟轉運」的集中隔離情況將逐漸減少。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據中媒《南方都市報》、《第一財經》指出，北京市朝陽區當中有數個社區的確診病患符合「不適宜轉運至集中隔離點」，例如高齡老人、孕婦或嬰幼兒等，而讓這些符合特殊要求的無症狀或輕症感染者居家隔離已經部份成為「默認模式」，且無需經過鄰居簽名同意。
除了北京外，報導也提到這項政策已擴及至廣州、上海、東莞、深圳與重慶等地，管理措施也預計將從最初「符合特殊條件的無症狀、輕症新冠感染者」擴大至「符合居家隔離條件的無症狀、輕症新冠感染者」。
不過這項政策也引來不小爭議，有民眾質疑病毒是否會因為氣溶膠或大樓排水管傳播，反而增加鄰居染疫風險，導致整棟大樓遲遲無法解封，另外如何防止居家隔離確診者「亂跑」的問題也還沒有解套；報導引述北京朝陽區民眾說法表示，這本來是件符合大眾同理心的好事，但因為缺少配套措施反而造成顧此失彼和鄰居糾紛。