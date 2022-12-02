鄭家純揭東京防疫風氣　列當地人3種心態「不願脫口罩」

大S遭爆「婚內出軌具俊曄」回應了！22字聲明狠打汪小菲

▲大S被爆婚內出軌具俊曄，對此，她也以22字回應了。（圖／Vogue Taiwan提供）
▲大S被爆婚內出軌具俊曄，對此，她也以22字回應了。（圖／Vogue Taiwan提供）

娛樂中心／綜合報導

大S（徐熙媛）、汪小菲離婚事件鬧得沸沸揚揚，汪小菲怒指大S婚內出軌，緊咬她「2018年就和具俊曄搞在一起」，連徐家大姊徐熙嫻也遭殃。日前就有網友拿出具俊曄當年來台和粉絲會面的合照，指其中一人便是大S姊姊徐熙嫻，而經紀人當時也否認此事。對此，具俊曄今（2）日也親自發文打臉，表示「這怎麼可能是同一個人」，大S也轉發貼文，直呼「幸好身邊都是文明人」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲大S被爆婚內出軌具俊曄。（圖／Vogue Taiwan提供）
▲大S被爆婚內出軌具俊曄。（圖／Vogue Taiwan提供）
具俊曄2018年和粉絲約喝咖啡，今年9月也與歌迷聚會，作風親民。豈料合照中某一位粉絲被誤認成大S的姊姊徐熙嫻。對此，當日有出席聚會的粉絲也發文表示：「文明人是不會去別人IG做人身攻擊及毀謗，我只看到支持哥哥與熙媛的粉絲素質都很高」。

經紀人當時也發文澄清，「其實是追隨歐巴20年的粉絲，今年8、9月歐爸跟粉絲一起聚餐時她也在，大家可以上網看一下之前歐巴請粉絲吃飯的那篇報導，有照片為證。現在假消息都做到大姊跟粉絲身上了，請不要殃及無辜」。

▲具俊曄曬出粉絲（右）與大S姊（左）的對比圖。（圖／具俊曄IG）
▲具俊曄曬出粉絲（右）與大S姊（左）的對比圖。（圖／具俊曄IG）
具俊曄今日則在IG發出對比圖，將徐熙嫻與粉絲的照片做成對比圖，表示：「這怎麼可能是同一個人？」對於不得不使用照片，讓兩個人的照片曝光，他感到非常抱歉，並在文末Hashtag「liars（騙子）」、「stopfakenews（停止假新聞）。」大S隨後也轉發貼文，以22字回擊「好幸運我和歐巴身邊的朋友們都是耳聰目明文明人」。

▲具俊曄曬出粉絲（右）與大S姊（左）的對比圖。（圖／具俊曄IG）
▲具俊曄曬出粉絲（右）與大S姊（左）的對比圖。（圖／具俊曄IG）
網友也紛紛留言，「歐巴加油」、「別擔心，我永遠支持你」、「這一看也知道不像，就是很多操弄，很傻眼，歐巴，保持好心情啊，你們都辛苦了」、「一看就知道不是同一個人，支持KS」、「做自己，不用為別人而活」、「事實勝於雄辯，真理永遠站在對的一方，歐巴加油，我們永遠支持你」。（編輯：郭佩蓉）

▲大S同步轉發老公發文。（圖／大S IG）
▲大S同步轉發老公發文。（圖／大S IG）

汪小菲緊咬大S「2018年就外遇」！網挖證據：那年她流產

李李仁看世足問陶晶瑩「C羅哪裡人」？她神回被萬人讚爆

峮峮、柯震東「深夜被拍」遭網砲轟！粉絲心疼：饒了她吧

阿Ben半個月「二度確診」！無奈：脫不脫口罩請自行負責

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀