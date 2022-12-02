大S遭爆「婚內出軌具俊曄」回應了！22字聲明狠打汪小菲
大S（徐熙媛）、汪小菲離婚事件鬧得沸沸揚揚，汪小菲怒指大S婚內出軌，緊咬她「2018年就和具俊曄搞在一起」，連徐家大姊徐熙嫻也遭殃。日前就有網友拿出具俊曄當年來台和粉絲會面的合照，指其中一人便是大S姊姊徐熙嫻，而經紀人當時也否認此事。對此，具俊曄今（2）日也親自發文打臉，表示「這怎麼可能是同一個人」，大S也轉發貼文，直呼「幸好身邊都是文明人」。
娛樂中心／綜合報導
具俊曄2018年和粉絲約喝咖啡，今年9月也與歌迷聚會，作風親民。豈料合照中某一位粉絲被誤認成大S的姊姊徐熙嫻。對此，當日有出席聚會的粉絲也發文表示：「文明人是不會去別人IG做人身攻擊及毀謗，我只看到支持哥哥與熙媛的粉絲素質都很高」。
經紀人當時也發文澄清，「其實是追隨歐巴20年的粉絲，今年8、9月歐爸跟粉絲一起聚餐時她也在，大家可以上網看一下之前歐巴請粉絲吃飯的那篇報導，有照片為證。現在假消息都做到大姊跟粉絲身上了，請不要殃及無辜」。
具俊曄今日則在IG發出對比圖，將徐熙嫻與粉絲的照片做成對比圖，表示：「這怎麼可能是同一個人？」對於不得不使用照片，讓兩個人的照片曝光，他感到非常抱歉，並在文末Hashtag「liars（騙子）」、「stopfakenews（停止假新聞）。」大S隨後也轉發貼文，以22字回擊「好幸運我和歐巴身邊的朋友們都是耳聰目明文明人」。
網友也紛紛留言，「歐巴加油」、「別擔心，我永遠支持你」、「這一看也知道不像，就是很多操弄，很傻眼，歐巴，保持好心情啊，你們都辛苦了」、「一看就知道不是同一個人，支持KS」、「做自己，不用為別人而活」、「事實勝於雄辯，真理永遠站在對的一方，歐巴加油，我們永遠支持你」。（編輯：郭佩蓉）