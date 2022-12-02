南方澳跨港大橋將通車！串連地方觀光發展

「南方澳跨港大橋重建工程」自2020年7月16日正式開工動土，港務公司今（2）日表示，工程進展相當順利，預計於今（2022）年12月底前通車，達成政府加速完成大橋重建之承諾，使人民有感。
記者黃仁杰／台北報導
基隆港務分公司表示，南方澳跨港大橋重建工程竣工後，除作為南方澳地區聯繫豆腐岬之重要交通樞紐外，也將成為蘇澳地區觀光旅遊之新地標，配合宜蘭縣政府於豆腐岬設立國家帆船訓練中心及南方澳討海文化館，港務公司近期陸續完成蘇澳港入口意象及新闢北路口道路、蘇澳港移山路停車場及接駁站、南方澳大橋東岸橋下停車場、蘇澳港第12碼頭臨時停車場等周邊交通建設，配合大橋通車後觀光人潮，提供更完善的交通服務及停車空間，解決南方澳地區長期以來假日交通壅塞及停車空間不足的問題。
另為配合政府觀光建設政策之遊憩親水計畫，港務公司刻正辦理前瞻基礎建設「蘇澳港旅運服務設施工程」，預計112年7月完成，除提供蘇澳港旅客服務設施精緻化外，並配合地方政府設置轉運站、南方澳漁村文化、豆腐岬觀光遊憩廊帶，匯流海陸轉運人潮帶動觀光商機，進而吸引廠商進駐蘇澳港投資，發揮現有商港整體資源之最大綜效，結合2023年跳島旅遊年，帶動港埠觀光遊憩產業，為地方帶來嶄新面貌。