劉書宏掰了《X檔案》甩鬧鐘　楊雅筑殺青爆哭剪短髮

中視、中天《台灣X檔案》殺青晚會昨（1）日舉辦，主要演員劉書宏、楊雅筑、朱宇謀、王上菲、張瀚元、林芷芸、羅平，及參與各單元演出的藝人都到場同樂，被問到戲拍完有什麼感想，劉書宏直呼「太爽了」，楊雅筑則是立馬剪了俏麗短髮，反差極大。
記者羅凌筠/綜合報導
戲一結束，劉書宏最開心的是可以不用手機設鬧鐘，「大家終於能好好休息，也能睡飽。」之前長時間在中部拍攝，如今能回到台北，劉書宏最想跟家人好好相處。《台灣X檔案》歷經1年拍攝，製作團隊感情融洽，劉書宏也特地在臉書發文，除了表達不捨，更衷心感謝工作團隊。楊雅筑則透露，即使戲已殺青，但生理時鐘還是會早早就醒來，她的最後一場戲剛好是跟羅平一起拍，而且是哭戲，「導演喊殺青，但情緒來不及收，整個就放出來（大哭）。」
殺青酒會上，楊雅筑剪了一頭俏麗短髮現身，跟飾演1年多的劇中角色「李淑靜」反差超大，「因為劇裡是長髮，現在劇結束了，我也要跟這個角色說再見。」王上菲也是迫不及待換了新髮色，「戲殺青隔天我就去髮廊漂髮，原本弄成金髮，但後來有點後悔，所以最後就變成不太明顯的小鹿斑比色。」演員拍戲壓力大，一下戲都想好好解放，拍攝《台灣X檔案》王上菲的打戲非常吃重，全身傷痕累累，「接下來我要好好養傷，因為我的腳趾頭全部都翻開，身上也都是瘀青。」
張瀚元因戲瘦了不少，「我想要吃胖一點，目標是5公斤，也把該長的肌肉長回來，希望大家可以期待我的全新體態。」他也計畫到宜蘭渡假，讓自己好好放空一下，朱宇謀也嚷著要跟，一旁的劉書宏爆料朱宇謀最開心的事，就是不用再接到「白隊長」的電話。演員之間感情很好，讓林芷芸充滿不捨，「1年來經歷太多，有歡笑有淚水，是很刻骨銘心的一年。」羅平則是希望好好休息之後，過年後又有新的開始。《台灣X檔案》每周一至周五在中視、中天娛樂台晚間8點播出。