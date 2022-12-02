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原子少年金星「化身七宗罪」！他代表怠惰　崩潰抗議

▲原子少年金星推出第二首歌曲MV《Hot Like Sun》。（圖／野火提供）
▲原子少年金星推出第二首歌曲MV《Hot Like Sun》。（圖／野火提供）

記者吳雨婕/綜合報導

選秀節目《原子少年ATOM BOY》其中金星多次在比賽中脫穎而出，為了支持金星出道，粉絲也在節目結束後主動為偶像發起募資，共募得700多萬元。因此金星成員巴比搶先推出單曲與MV，獲得廣大的反饋，近來則是釋出金星的第二支MV。

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第二支MV《Hot Like Sun》是金星重新演繹節目中總決賽歌曲，歌曲概念來自於代表愛與美的金星，其實是八大行星中表面溫度最高的星球，MV中導演為7位團員設計「七宗罪」：色慾、暴食、貪婪、怠惰、憤怒、嫉妒、傲慢，成員換上華麗服裝，讓人眼睛一亮。

▲原子少年金星推出第二首歌曲MV《Hot Like Sun》。（圖／野火提供）
▲▼蔡朕（上圖）代表色慾；學文代表怠惰。（圖／野火提供）
▲原子少年金星推出第二首歌曲MV《Hot Like Sun》。（圖／野火提供）
 
擅長性感舞風的蔡朕分享到，在拍攝現場詢問導演為什麼自己代表色慾罪，導演竟回：「你覺得現場有人比你更合適嗎？」讓現場團員紛紛拍手叫好一致同意，代表怠惰罪的學文則搞笑抗議：「我應該是可愛吧？」MV上架也引起廣泛討論，華麗的場景與金星驚人的表現搭配上MV詭譎的氛圍與迷人的色調，讓網友紛紛猜測MV更深層的含義：「最後一幕女主角從雕像中間看到金星，可以理解成，從內心深處審視自己的原罪？」以及「MV讓我感到對自己的救贖，就像MV開頭的說明。當我發現金星寶寶們，並和他們融為一體，他們就會帶我走向光明的未來，這是我對這支MV的見解與感受。」

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