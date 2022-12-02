耶誕跨年何處去！高空餐廳美食、夜景相伴超Chill
2022已進入倒數，最讓人期待的聖誕、跨年活動，少不了約上親朋好友，找個迷人的方式留下美好回憶！ 高雄hotel dùa頂樓景觀西餐廳「’etage 15」擁有絕佳視野可俯瞰高雄市景共享星空，即日起推出全新改版餐點，夜晚更變身NightBar，可以在室內、戶外感受百萬夜景的浪漫氛圍。坐擁30樓高空美景的和逸飯店‧高雄中山館Cozzi THE Roof餐廳，12月31日跨年夜推出精選Buffet與酒精無限暢飲「高空跨年派對」，陪伴民眾迎接全新的一年。
記者陳美嘉／高雄報導
高雄hotel dùa頂樓景觀西餐廳「’etage 15」即日起開放試營運，不僅帶來全新料理體驗，更在戶外加上燈飾佈景，為高雄絕美夜空添節慶氣氛。全新改版菜單分成午晚餐兩種不同版本，推出開胃菜、義大利麵、燉飯、主餐、湯品、披薩等，其中主廚推薦必吃餐點，包含有櫻桃鴨胸佐莓果酒醬、炭烤戰斧豬排、脆皮德國豬腳襯香腸佐蜂蜜芥末籽醬梅子醬、鮪魚烏魚子細扁麵、泰式打拋豬肉披薩等，各式餐點將台味、異國料理完美融合，道道經典而美味。
除了全新餐點，「’etage 15」即日起至12/30推出「試營運限定優惠」，於Google留下五星評論，12/30前至餐廳用餐就請喝一杯「經典調酒」。此外，用餐當天只要符合Dress Code，穿上「丹寧」單品，並於社群打卡分享美食，每桌招待主廚推薦「香蕉巧克力披薩一份」。
和逸飯店THE Roof餐廳於12月31日舉辦「高空跨年派對」，提供六道主廚精選自助吧及酒水無限暢飲，不僅有眾多啤酒廠牌、House紅白酒及跨年限定雞尾酒，還有精選炸物自助吃到飽及零食小點，餐廳也貼心準備了醒酒湯品給需要的客人享用。
為活絡現場氣氛，餐廳安排了遊戲環節「驚喜賓果」，有機會抽中多項好禮及「Cozzi THE Roof單人下午茶餐券」。同時現場還架設投影布幕實況轉播跨年現場，與民眾一齊感受年度倒數的熱鬧氛圍。「高空跨年派對」凡於12月14日前完成訂位與訂金支付即享9折優惠。