中選會正式公告　18歲公民權修憲複決不通過

18歲公民權公民投票已經開票完畢，中央選舉委員會今（2）日召開委員會議，審定憲法修正案公民複決第1案投票結果，並於依法公告投票結果為不通過。
記者余祥／台北報導
中選會指出，立法院於111年3月25日通過「中華民國憲法增修條文增訂第一條之一條文修正案」，經該院公告半年後交該會辦理投票複決，由該會編號為「憲法修正案公民複決第1案」，並於111年11月26日辦理投開票完畢，選舉人數為1923萬9392人，有效票數為1066萬3529票，其中同意票數564萬7102票、不同意票數501萬6427票，有效同意票未過選舉人總額之半數，投票結果為不通過。
中選會說明，依憲法增修條文第12條規定：「憲法之修改，須經立法院立法委員四分之一之提議，四分之三之出席，及出席委員四分之三之決議，提出憲法修正案，並於公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數，即通過之，不適用憲法第174條之規定。」公民投票法法第31條規定：「公民投票案不通過者，主管機關應於投票完畢7日內公告公民投票結果，並通知提案人之領銜人。」
中選會除依法公告投票結果，並參照公投法第31條規定，將不通過投票結果函送立法院。