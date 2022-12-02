世足熱潮／球賽最搭零食選？熱銷TOP10曝光：銷量狂漲20%

我是廣告 請繼續往下閱讀
依序為義美巧克力小泡芙（三入）、科學麵20合1Min 家庭號、中祥自然之顏紫菜蘇打乾量販包、77新貴派18片盒装-花生、七小喜多包、北海鱈魚香絲、多力多滋起士組合包、義美臻果巧克力酥片（牛奶巧克力）、奇多綜合起司組合包、義美榛果巧克力酥片(黑可可）。
【愛買量販世足期間，零食銷量排行】
依序為中祥自然之顏香菇蘇打餅、北海鱈魚香絲、品客洋芋片、迷你新貴派花生、品客蔬薯片-地瓜蒜香風味、盛香珍小魚干花生、LAY'S意合組合包、義美牛奶小泡芙、上好佳洋蔥圈、洽洽香瓜子。
【啤酒類商品熱銷排行】
家樂福：依序為金牌台啤330ml、經典台啤330ml、海尼根330ml、百威FIFA紀念款330ml(3入加送紀念鋁杯）、金色三麥蜂蜜啤酒足球版350ml
愛買：依序為台灣金牌啤酒、台灣啤酒、麒麟BAR啤酒、海尼根啤酒、18天台灣生啤酒、台灣啤酒果微醺系列、百威啤酒、冰火伏特加調酒飲、麒驎一番榨生啤酒、台灣爽啤。
家樂福「家速配」特推出「全民瘋世足」專區，備足所有看球賽必搭零食、飲料商品推出3波活動，16強賽期間 輸入折扣碼【前進8強】 滿600折60元；8強賽期間 輸入折扣碼【前進4強】 滿888折88元；4強賽期間 輸入折扣碼【前進冠軍】享99元免運（上述各項優惠，每人限用2次）。全聯世足期間實體門市推出多款休閒食品、飲料、酒類指定商品全聯價85折起，小時達全館消費滿千元，輸入「FIFA80」享折扣80元；另有限定時段優惠11/18~12/1於22:00~08:00下單，輸入「FOOTBALL」，即可滿額享全館8折優惠，最高折120元。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！