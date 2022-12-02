台義爭女案！女童寒暑假跟父親　法官附但書警告父母

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裁定指出，藍姓商人和詹女因國際父母強奪子女事件而互不信任，不但使女兒喪失雙重國籍的語言文化優勢，也造成女兒有與國際父母分離及被拐帶的創傷經驗。
法官警告，不論目前或未來，父母的角色為「同住方」或「探視方」，都應協助女童除去「會被偷偷帶走」的憂心，陷入父母只能二擇一的困境，並應促進女童與另一方的親子關係，使女童可自由自在在國際間與父母往來，否則就不是親權適任人選，如有一方不配合裁定內容或逾期交付子女，將被列為「非友善父母」，作為親權本訴的重要參考。
詹女、藍男無婚姻關係，2014年2月4日在台灣生有一女，由雙方共同撫養，2人卻在2017年分居，但詹女同意藍男可以在同年12月20日至2018年1月10日帶女兒回義大利，然而，藍男提前8天就出發，詹女當天就向北院請求「改定親權」訴訟，藍男也於2018年2月1日反聲請「改定親權」，詹女接著另提禁止父攜女出境、交付子女暫時處分。
2019年1月20日，詹女未經藍男同意將女兒從義大利帶回台灣，藍男也聲請「交付子女」暫時處分。經北院合併審理後，最高法院於2022年2月23日駁回詹女再抗告，判准交付子女給藍男。詹女3月17日委由律師向憲法法庭聲請裁判憲法審查暨暫時處分，不過，憲法法庭認為，下級審法院沒有讓8歲女童陳述意見，今年5月27日判決，最高法院的確定裁定違憲。