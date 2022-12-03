「火星衝」下週二登場！未來10年內最大 觀賞秘訣快看
最近天黑後即出現在東方天空，閃耀著明亮紅光的火星，下週二（12/8）將到達最適合觀賞的「衝」的位置，這也是未來10年內最接近地球的一次「火星衝」，堪稱是10年內最大且最亮的一次，民眾用肉眼即可看見。臺北市立天文館將在8日晚間19時30分起，由天文館解說員與知名Vtuber（虛擬直播主），共同透過專業天文望遠鏡，在 YouTube「臺北天文館」頻道介紹這顆神秘的紅色行星。
記者張志浩/綜合報導
火星衝大約每隔780天，兩年多才發生一次，此時火星、地球與太陽約略排成一線，經度相距180度，火星在太陽西落時東昇，直到日出前才落下，不僅整夜可見，而且離地球較近，視直徑較大也較亮，而在「衝」前後一個月內，透過較大口徑的望遠鏡可以看到平時難以得見的火星地形特徵、雲霾塵暴和極冠變化等，是最適合觀察火星的機會。
今年的火星衝發生在12月8日13時42分，火星亮度高達-1.9等，在夜空中僅次於木星，最接近地球的時刻則在12月1日2時18分，距離8150萬公里，之後要到2033年的火星衝前後才能看到更大、更亮的火星。民眾只要在夜空中，找一顆偏黃或偏紅的星體就是火星，用肉眼即可看見，如果想看得更清楚，可搭配望遠鏡使用。
台北天文館在12月8日晚間將與春魚工作室合作直播，由解說員和Vtuber埃穆亞、熙歌透過輕鬆有趣的互動，讓觀眾們腦洞和眼界大開，觀賞精彩的火星畫面並了解相關知識。