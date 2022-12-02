北京清大持續抗議！學生要「學長」習近平下台：你不匹配
中國近期多地爆發「白紙革命」作為嚴格防疫的反動，就連中國國家主席習近平的母校，北京清華大學都有上千名學生齊聚校內抗議，儘管當局在防疫政策上有意逐步放寬，但北京清大學生仍不買帳，日前更發表一份告知書，以「不指名道姓」的方式諷刺學長習近平應該要下台，「不要再留戀你並不匹配的位子，這都是為了你好！」
國際中心楊智傑／綜合報導
中國不少大學生基於防疫封控、難就業等，走上街頭高舉白紙表達對中共高層的不滿，其中習近平的母校北京清華大學有學生舉著寫了一串數學方程式，表達「自由人（freeman）」訴求獲得各界關注與讚賞；近日清大學生再度發表了一份告知書，內文提到「你至少應該做一次不正確的決定，要知道無論你有多少自信，也挽救不了你的智商」、「下來吧，不要再留戀你並不匹配的位子，這都是為了你好！」
歷來中國領導人往往特別擔心大學的學生運動，1989年的天安門事件更是學運抗議活動的標竿，在白紙運動於各地發酵後，包含北京清華大學、林業大學和廣東省數間學校都以避免學生染疫為由將學生送回家，校方稱要保護學生不受新冠病毒感染，派車載學生前往火車站送回老家，還表示課程和期末考將會以線上方式進行。
美國芝加哥大學中國政治專家楊大利表示，北京當局希望藉由清除校園來「化解局勢」，接下來就要看政府採取的立場有多強硬。另外也有專家提到，若政府繼續緩慢放寬防疫限制，甚至維持現狀，恐怕難以熄滅來自全中國學子的怒火。