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林俊傑開唱在即！無預警曝喜訊　「走進我的世界」

▲林俊傑將在北流「開唱」。（圖／就是俊傑音樂股份有限公司提供）
▲林俊傑將在北流「開唱」。（圖／就是俊傑音樂股份有限公司提供）

記者吳雨婕/綜合報導

JJ林俊傑本周末將在桃園舉辦世界巡迴演唱會，開唱前夕，寵粉的他宣布與北流《唱 我們的歌 流行音樂故事展》攜手打造JJ20系列之「聖所」北流站，在文化館常設展體驗沉浸式演唱會片段，林俊傑說：「無論你有沒有看過《聖所 FINALE》線上演唱會，都應該要來感受北流站的演出，這不僅是為北流量身打造的演出，更是為大家重新建構的林俊傑音樂宇宙之一，想邀請大家真實地走進我想傳達的音樂世界。」

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林俊傑與團隊特別為北流量身訂製「元宇宙」，針對展覽空間全新製作前衛科技動畫及絢爛燈光雷射效果。對於將用特別的形式「在北流開唱」，林俊傑透露：「我對這次北流站的展區感到非常興奮！覺得這次的展區讓我們大開眼界，重新定義線上演唱會，帶來無窮的可能性。我們應該多利用新的科技，不斷探索音樂和表演的世界，自我突破。」

▲林俊傑與北流《唱 我們的歌 流行音樂故事展》攜手打造JJ20系列之「聖所」北流站。（圖／就是俊傑音樂股份有限公司提供）
▲▼林俊傑與北流《唱 我們的歌 流行音樂故事展》攜手打造JJ20系列之「聖所」北流站。（圖／就是俊傑音樂股份有限公司提供、北流提供）
▲林俊傑與北流《唱 我們的歌 流行音樂故事展》攜手打造JJ20系列之「聖所」北流站。（圖／北流提供）
 
對於即將邁入出道20周年，林俊傑也分享未來計畫：「希望可以完成一張紀念這20年的新專輯，也希望可以把JJ20世界巡迴演唱會帶到世界每個角落。」他近期為開唱嚴格控管飲食調整體態，搶先預告明後天開唱驚喜：「這次的演唱會是為了慶祝出道20年，希望能喚起自己與歌迷的許多回憶，也期待能讓大家感受我這些年在音樂上的蛻變。」

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