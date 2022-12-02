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帶動產業碳循環轉型！中鋼建立全台首座鋼化聯產先導工場

▲中鋼公司攜手工業技術研究院建立全台首座鋼化聯產先導工場，以帶動產業碳循環轉型。(圖／記者黃守作攝，2022.12.02)
▲中鋼公司攜手工業技術研究院建立全台首座鋼化聯產先導工場，以帶動產業碳循環轉型。(圖／記者黃守作攝，2022.12.02)

記者黃守作／高雄報導

中鋼公司攜手工業技術研究院建立全台首座鋼化聯產先導工場，於今(2)日舉行啟用儀式，經濟部部長王美花宣布，國內首次結合鋼鐵業及化工業的碳捕捉再利用「跨業合作」計畫有成，中鋼投資2億元建置全台首座鋼化聯產先導工場，結合技術處科技專案，補助工研院之碳捕捉再利用技術，進行碳循環再利用的技術驗證，預估年減碳量4900噸，以帶動產業碳循環轉型。

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▲中鋼公司攜手工業技術研究院建立全台首座鋼化聯產先導工場，以帶動產業碳循環轉型。(圖／記者黃守作攝，2022.12.02)
▲中鋼公司攜手工業技術研究院建立全台首座鋼化聯產先導工場，以帶動產業碳循環轉型。(圖／記者黃守作攝，2022.12.02)
中鋼公司攜手工業技術研究院建立全台首座鋼化聯產先導工場啟用儀式，是由經濟部部長王美花與中鋼公司董事長翁朝棟共同主持，有中鋼公司總經理王錫欽、經濟部國營會執行長劉明忠、技術處副處長林德生、長春集團總裁林書鴻、大連化工董事長林顯東、中鋼碳素化學董事長杜清芳、高雄市政府經濟發展局局長廖泰翔、工業技術研究院院長劉文雄等人與會。

▲經濟部部長王美花致詞。(圖／記者黃守作攝，2022.12.02)
▲經濟部部長王美花致詞。(圖／記者黃守作攝，2022.12.02)
經濟部部長王美花表示，全球已超過130個國家宣示淨零碳排目標，各國或區域經濟體將實施碳關稅制約碳排放，如歐盟碳邊境調整機制，而台灣的經濟以出口導向為主，政府已規劃能源轉型、產業轉型、生活轉型，以及社會轉型等4大轉型方向，並將輔以12項關鍵戰略制訂行動計畫，以落實淨零轉型。

王美花說，實現淨零艱難任務，需要產、學、研各界與政府攜手努力，並採取先大後小、以大帶小的模式推動，而中鋼公司鋼化聯產先導工場得落成，展現國內強大的減碳企圖心與行動力，不僅寫下鋼鐵業及化工業兩大產業合作減碳的新篇章，更加速我國淨零轉型工作，邁向2050淨零願景。

▲中鋼公司董事長翁朝棟致詞。(圖／記者黃守作攝，2022.12.02)
▲中鋼公司董事長翁朝棟致詞。(圖／記者黃守作攝，2022.12.02)
中鋼公司董事長翁朝棟指出，中鋼公司面對產業環境巨大變化、國際貿易競爭等嚴峻挑戰，已結合高值化精緻鋼廠及發展綠能產業為經營發展雙主軸，重新淬鍊出智慧創新、綠能減碳、價值共創，成為永續成長的卓越企業之新願景，而鋼化聯產先導工場的建，正與中鋼新願景相互呼應。

翁朝棟並指出，鋼化聯產是中鋼公司邁向2050碳中和的重要關鍵路徑之一，鋼化聯產將以3階段推進，第1階段為建立實驗室及先導工場，結合工研院技術進行合成化學品的應用技術研發及驗證，第2階段將攜手化工業夥伴建起可實際商業化生產化學品的示範工場，期盼每年可以達到實質降減排碳24萬公噸，第3階段，期望在國家減碳策略的推進下，共同促成新材料循環產業園區，攜手各業夥伴建立起碳循環產業聚落，年減碳量預計可達到290萬噸。

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