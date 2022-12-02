帶動產業碳循環轉型！中鋼建立全台首座鋼化聯產先導工場

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經濟部部長王美花表示，全球已超過130個國家宣示淨零碳排目標，各國或區域經濟體將實施碳關稅制約碳排放，如歐盟碳邊境調整機制，而台灣的經濟以出口導向為主，政府已規劃能源轉型、產業轉型、生活轉型，以及社會轉型等4大轉型方向，並將輔以12項關鍵戰略制訂行動計畫，以落實淨零轉型。
王美花說，實現淨零艱難任務，需要產、學、研各界與政府攜手努力，並採取先大後小、以大帶小的模式推動，而中鋼公司鋼化聯產先導工場得落成，展現國內強大的減碳企圖心與行動力，不僅寫下鋼鐵業及化工業兩大產業合作減碳的新篇章，更加速我國淨零轉型工作，邁向2050淨零願景。
中鋼公司董事長翁朝棟指出，中鋼公司面對產業環境巨大變化、國際貿易競爭等嚴峻挑戰，已結合高值化精緻鋼廠及發展綠能產業為經營發展雙主軸，重新淬鍊出智慧創新、綠能減碳、價值共創，成為永續成長的卓越企業之新願景，而鋼化聯產先導工場的建，正與中鋼新願景相互呼應。
翁朝棟並指出，鋼化聯產是中鋼公司邁向2050碳中和的重要關鍵路徑之一，鋼化聯產將以3階段推進，第1階段為建立實驗室及先導工場，結合工研院技術進行合成化學品的應用技術研發及驗證，第2階段將攜手化工業夥伴建起可實際商業化生產化學品的示範工場，期盼每年可以達到實質降減排碳24萬公噸，第3階段，期望在國家減碳策略的推進下，共同促成新材料循環產業園區，攜手各業夥伴建立起碳循環產業聚落，年減碳量預計可達到290萬噸。