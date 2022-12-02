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中市勞工局推動「跨域就業計畫」 為身障者拓展就業機會

▲疫情下，身障者就業不易，中市勞工局推動跨區就業計畫，助石岡區小樺跨區到市區就業。（圖／記者金武鳳攝，2022.12.2)
▲疫情下，身障者就業不易，中市勞工局推動跨區就業計畫，助石岡區小樺跨區到市區就業。（圖／記者金武鳳攝，2022.12.2)

記者金武鳯/台中報導

台中市勞工局山線就業服務區，為幫助身心障礙者拓展就業機會，結合山線到市區便利交通推動「跨域就業計畫」。 2年來，成功帶領6人自山線進入市區跨區就業。家住石岡、輕度智能障礙的小樺，就是透過「跨域計畫」到西屯區林酒店擔任房務，天天通勤不嫌累，她樂在工作中。

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臺中市勞工局長張大春表示，為協助身心障礙者就業，勞工局將全市29區分為四個服務區，委託團體推動支持性就業服務，為身障者開發、媒合職缺及輔導就業，成功推介就業率近9成，顯示一般事業單位對進用身障人員很認同。只是疫情延燒3年，各行各業受到衝擊，多少影響到身障者推介就業率，以臺中山線、海線地區為例，就業資源相對較少，就服員為了開發就業機會，無不卯足勁。

「跨域就業計畫」就是在疫情期間，由山線服務區就服員胡家銘提出的方案。胡家銘表示，受疫情影響，山線地區就業機會更少，若要跨區媒合，對身障者而言，交通工具及通勤時間太長都是問題。剛好，臺中市府開闢152、153路線，是從山線地區行駛高速公路直達市區，交通便利，也能縮短通勤時間，這項優勢提供就服員跨區開發就業機會很大助力。

胡家銘表示，2年多來，透過「跨域計畫」模式，已為6名家住山線地區身障者，順利找到市區工作，家住石岡的小樺是其中一人。小樺2年前高中剛畢業時，向山線就業服務區尋求協助，職管員評估後協助連結就業前所需個別化訓練，建立清潔技巧及工作概念，後續再由他協助媒合工作。只是，在石岡一直找不到適合她的就業機會。

為此，胡家銘和職管員討論後提出「跨域計畫」，說服小樺媽媽同意放手讓她「外出」工作。小樺很幸運，不久就成功媒合在林酒店當房務員。林酒店位在西屯區，小樺從石岡搭乘153號公車可以直達，車程大約30分鐘，小樺媽媽陪同她通勤幾次後，就放心讓小樺獨立了。

小樺在林酒店穩定就業近2年，從事事要人帶領教導的「小雞」，如今已蛻變成有能力帶領新人的「母雞」了。林酒店副理曾子慧說，小樺初來時膽怯內向，不善與人互動。尤其房務學習成效慢，一般新入職的「小雞」，僅須2周就能上手的工作，小樺歷經15位「母雞」引領教導，前後花費一年才出師。曾子慧笑說，其實透過和15位前輩學習技能，也藉此機會讓她認識夥伴，小樺儘管學得慢，卻肯學耐勞，所以房務部的「母雞們」都樂意教她，公司也願意給她時間做中學，包容她長達一年的「大器晚成」。

大約一年前，小樺終於能獨當一面，自行完成交付任務。曾子慧說，小樺勤奮仔細，鋪床換枕巾總是有條不紊，務求沒有一點摺痕；清洗浴室更是要做到光潔明亮，清潔度更勝一般母雞，只是速度難免落後，目前一天能完成六間房務，距離11間標準仍有一段距離。即使如此，大家都看到小樺的努力與進步，今年九月為小樺加薪肯定，激勵小樺有信心朝11間目標邁進。

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