《華燈》小姐們挑戰野外求生 林心如求「一切都安頓好」
露營實境節目《光露營就很忙了》由總製作人林心如率領楊謹華、郭雪芙、謝欣穎、劉品言、謝瓊煖和江宜蓉走出「光」酒店，出發到野外去露營。近日劇組殺青，同時首度公開現場照，可以看出姐姐們互相合作砍柴、生火，煮飯備料等全都自己來。
記者侯家瑜/綜合報導
林心如首次露營獻給節目，錄製完畢後問及她是否會再邀約朋友去露營，她笑說：「我想我應該還是一個等待人來邀約，把一切都弄好了之後，拎包參加、提箱入住的那一種露營客。」姐姐們去了數個露營地，除了看到好景色之外，與朋友們相聚也是令他們回憶豐收。
談及最印象深刻的一次，劉品言透露是大家一起玩遊戲，所有人都沒有包袱玩得很瘋很盡興，而郭雪芙則是難忘美景，雲海、森林各個不同的露營地氛圍令她非常難忘，「還有大家一起下廚的好菜色，像是東西都好好吃」而姐姐們於露營現場，也大嗑藥燉排骨湯，先不思考隔天可能水腫的問題。
《光露營就很忙了》是《華燈初上》的延伸實境秀節目，拍攝殺青後，問及姐姐們最不捨的事，製作人林心如笑說如果再有一次露營，希望是帶全部光的小姐，沒有任何的男生，「看看我們如何能玩出什麼火花。」而郭雪芙更希望是全體演員群都能齊聚，辦一場大型露營聚會。江宜蓉則是難忘大家一起相聚的時光，很快就結束非常不捨，不過也補充：「若要再次跟大家露營絕對沒問題，可是如果條件會更艱苦的話要想一下。」