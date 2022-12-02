中國再傳暴力防疫！大白闖民宅抓人、巴頭 警察袖手旁觀
中國堅持清零的態度與地方政府層層加碼，導致疫情期間為了防疫產生的次生災害頻傳，除了新疆烏魯木齊大火點燃反封控的「白紙革命」外，近來浙江杭州、湖南瀏陽都有「暴力防疫」事件傳出，兩者皆是身穿防護衣的工作人員闖入民宅內強制民眾配合，畫面曝光後再度掀起民憤。
國際中心楊智傑／綜合報導
第一起暴力防疫事件發生在浙江杭州，一名25歲趙姓男子因為與另一名陽性確診者「同一時空交集」被匡列為密切接觸者，由於男子拒絕去方艙醫院被隔離，兩名身穿防護衣的「大白」竟直接進入男子家中，試圖將其從沙發上拖走，其中一人更咆哮「待會兒我們會把你弄走的」，在旁女子則拍下現況同時焦急地質問「你們能不能不要這麼暴力啊，就說句話的時間都不行嗎？」
另一起事件則是發生在湖南瀏陽市，受害當事人指出當地街道辦事處的幹部由3名警察陪同登門，原因是他曾在住戶群組提議不要封住社區出入口，改派工作人員查驗健康碼，沒想到自家監視器卻拍下幹部斥責他「不配合防疫」，又是賞巴掌又是打頭的，一旁的幼童哭號大叫也置之不理，陪同的警察更上前抱離孩童，對於出手攻擊的幹部並未進行阻止。
杭州官方表示，對於強制拉人進方艙醫院的相關防疫工作人員已經進行了批評教育，也向趙姓男子道歉，該名男子目前則已按規定集中隔離；湖南瀏陽市紀委監委則曾已介入調查，該名動手的幹部現已遭停職。
許多中國網友仍對兩起暴力防疫事件感到憤恨不平，紛紛留言指出「憑什麼犯了罪輕飄飄一句道歉就結束了」、「就一個街道辦的沒有執法權吧？」、「打人的不用追究刑事責任嗎？」、「境外勢力太瘋狂，都發展到入戶毆打我居民了」。