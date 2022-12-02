▲ KG 集團入主確認，雙龍汽車啟動「好試成雙 年終大方送」優購活動

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另外，SsangYong 積極轉型為純電動車車廠的經營方向亦持續前進:目前 KORANDO e-Motion 電動車款在台灣已完成測試認證，預計明年第一季能在展間與消費者見面;第二款純電 SUV 亦擬於明年於韓國發表上市。雙龍汽車挾其深厚的越野休旅 車開發實力，獲得年營業規模 40 億美元，事業體涵蓋化工、鋼鐵、綠能、餐飲的 KG 集 團青睞，取得雙龍汽車 66.12%股權，成為第一大股東入主雙龍汽車，將為雙龍帶來新的 能量。KG集團為顯示對重振雙龍汽車的重視與期待，由集團會長 郭載善(KwakJae-Sun) 親任雙龍汽車會長，並指派 鄭鏞元(Jeong Yong-Won)先生來擔任雙龍汽車的 CEO 一 職，帶領雙龍持續前進，開展新局。
SsangYong 以堅持、用心且專業的 SUV 汽車公司自豪:旗下產品 REXTON SPORTS 甫奪得英國 Car Buyer 2023 年度風雲皮卡;REXTON 連奪三屆英國 4x4 Magazine Best Value 4x4 桂冠;加上 TIVOLI 百萬元內最安全的跨界休旅;以及今年 7 月上市第四代 KORANDO，金氏世界紀錄認證為韓國最長青 SUV 車款。在台灣皆受到慧眼消費族群的 喜愛，未來將以「休旅專家」的姿態不斷精進，持續提供消費者更優質的車款與服務。
為慶祝 SsangYong 接二連三獲得英國及韓國國內大獎肯定，並迎來 KG 集團正式入 主，台灣總代理永嘉雙龍推出「好試成雙 年終大方送」優惠活動，無論是車主或正在考 慮購車的您，千萬別錯過!
現有車主於活動期間(2022/12/12-2023/01/14)回廠健檢即享有多項好禮，回廠即 享有 27 項免費檢查(引擎、傳動系統、煞車、輪胎、雨刷、車室/燈光系統)，期間消費滿5,888 元，再送滿額禮「SsangYong 品牌年曆記事本」;而台北、台中、高雄直營服務廠 再加碼贈送品牌紅包袋乙組!
12 月官網預約試乘抽 iPhone，買車「免等車」再享 1 萬元交車的優惠與多項超值 購車好禮。希望更多的消費者成為 SsangYong 車主，即刻享受充實豐富的休旅生活。