蔡瑞雪黑特斯拉「遭卡車撞擊」凹洞超大！她崩潰：心好痛
26歲女藝人蔡瑞雪外型亮麗、熱愛運動，在高中時曾上過節目《校花點點名》，因此被封為「北一女神」；近年來參與不少戲劇和電視節目演出，也跨足網路界當起YouTuber，擄獲不少粉絲。她9月才公開自己在24歲時買的特斯拉，豈料今（2）日卻遭大卡車撞出一個大洞，讓她崩潰直呼「心好痛」。
娛樂中心／綜合報導
蔡瑞雪今日在IG限時動態PO文，崩潰直呼「真的哭了！我的愛車」，表示自己突然接到警察電話，原來是因為停在路邊的特斯拉被卡車撞了，她也曬出各個角度的畫面，只見大卡車擦撞特斯拉，造成車體左側有個大凹洞與數道刮痕。
蔡瑞雪也將行車記錄器畫面PO出，只見藍色大卡車以緩慢速度朝著她的車衝撞，接著畫面便靜止不動。為此，她附上多個哭泣表情符號，無奈直呼「心好痛，停在路邊而已，我的小黑豹」，對於愛車無故被撞感到心疼與不捨。
時間拉回9月，當時蔡瑞雪才開心在IG發文，與粉絲分享她在24歲時買給自己的禮物，「這台特斯拉是24歲買給自己的生日禮物，一轉眼兩年過去了，很帥的電光黑，你們覺得如何呢？」並PO出多張與愛車的合照，可見對於車子愛護有加，如今車子無故遭撞，可見她的心情肯定不好受。（編輯：郭佩蓉）