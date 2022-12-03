世足熱潮／飯店派對夯！「大螢幕直播賽」2招免費抽

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第一波：12月限定AMAZZING禮物
1、獨享AMAZZING禮物：即日起至12/14止，消費者至國泰飯店觀光事業線上商城購買，活動贈12/17足球季軍賽新光影城觀賞入場券乙張、現金抵用券1,500元1張、房型升等券1張。會員只要直購價1,899元，或以會員價1,499元搭點數2,000點。（原價3,300元，享超值45折優惠）
2、分享AMAZZING禮物：即日起至12/14止，凡至國泰飯店觀光事業線上商城購買，活動贈12/17足球季軍賽新光影城觀賞入場券1張、房型升等券1張。會員直購價2,499元，或以會員價2,099元搭點數2,000點。（原價3,499元，享超值59折優惠）
第二波：會員IG社群抽獎活動
即日起至12/14止，追蹤「AMAZZING CLUB」IG，於活動貼文下方Tag朋友並留言「@XXX我們一起去看足球賽！」，就有機會獲得12/17足球賽新光影城觀賞入場券雙人票。
第三波：金盃夜 嗨LIVE COZZI兩天一夜住房專案（12/1到12/13即可預訂，12/18入住）。
若覺得抽獎機會太渺茫，高雄英迪格、喜來登大飯店、寒舍艾美酒店、台北萬豪酒店紛紛推出館內酒吧運動派對專案，除了經典炸物吃到飽外，還有預測冠軍抽啤酒、住宿券等，陪球迷嗨過每一個熱血世足夜！像是艾美酒店一樓北緯二十五即日起變身時尚運動酒吧，於世足賽期間架設高清電視提供賽事轉播、12/1起加碼飛鏢遊戲機台進駐供賓客參與遊戲；萬豪酒店一樓大廳Lobby Lounge自12/3-12/18重磅推出「豪瘋世足狂歡夜」，配合世足賽程表之16強賽至冠軍賽事期間，特別延長營業時段最晚至凌晨2時，現場架起120吋超大螢幕轉播直擊精彩賽事。
高雄英迪格從11/29展開「高空足球趴趴趴」，一次整整開趴12天，還分3大主題，包含專業DJ帶來一小時不斷電的熱音表演炒熱氣氛，12天的足球盛典共有9組DJ輪番上陣，R&B、House、Trance、Disco、EDM等多元音樂曲風，把慶典氛圍炒熱到最高點；活動現場無限量供應柏克金啤酒，並有柏克金女郎熱舞同樂；為參與派對的民眾預備了驚喜抽獎活動，預測冠軍隊伍即有機會獲得高雄英迪格「豪華房帶獨立浴缸平日住宿券」1張，價值17,352元，就是要陪伴全台球迷嗨到最後一刻。