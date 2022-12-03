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世足熱潮／飯店派對夯！「大螢幕直播賽」2招免費抽

▲球迷瘋世足不需再只用小螢幕觀看！國泰飯店觀光事業現在只要追蹤ig+留言標記朋友瘋世足，就送你去新光影城免費看大螢幕轉播賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲球迷瘋世足不需再只用小螢幕觀看！國泰飯店觀光事業現在只要追蹤ig+留言標記朋友瘋世足，就送你去新光影城免費看大螢幕轉播賽。（圖／美聯社／達志影像）

記者汪睿琦/綜合報導

四年一遇的世足賽熱潮延燒全世界！許多飯店業者也紛紛祭出派對方案吸引球迷眼球。國泰飯店觀光事業要送各位球迷去看大螢幕轉播賽！跨界攜手新光影城於線上商城推出12月限定「AMAZZING禮物」活動，除了贈送新光影城大螢幕直播觀賞券、現金抵用券、房型升等等好禮，另外會員追蹤IG、留言指定句子＋標記好友，完成2步驟再加碼抽12/17新光影城直播觀賞券、12/18旗下2飯店「HOTEL COZZI和逸台南西門館」及「COZZI Blu和逸飯店桃園館」2天1夜住宿等3大波好禮，不但可在新光影城感受超大螢幕、身歷情境音效觀看直播賽事，享受球迷舉杯歡呼的氣氛，觀賽到半夜也不怕沒車回家，直接睡下隔天繼續嗨！

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國泰飯店觀光事業推出現正最夯的世足好禮包，總共分為3大波活動：

第一波：12月限定AMAZZING禮物

1、獨享AMAZZING禮物：即日起至12/14止，消費者至國泰飯店觀光事業線上商城購買，活動贈12/17足球季軍賽新光影城觀賞入場券乙張、現金抵用券1,500元1張、房型升等券1張。會員只要直購價1,899元，或以會員價1,499元搭點數2,000點。（原價3,300元，享超值45折優惠）

2、分享AMAZZING禮物：即日起至12/14止，凡至國泰飯店觀光事業線上商城購買，活動贈12/17足球季軍賽新光影城觀賞入場券1張、房型升等券1張。會員直購價2,499元，或以會員價2,099元搭點數2,000點。（原價3,499元，享超值59折優惠）

第二波：會員IG社群抽獎活動

即日起至12/14止，追蹤「AMAZZING CLUB」IG，於活動貼文下方Tag朋友並留言「@XXX我們一起去看足球賽！」，就有機會獲得12/17足球賽新光影城觀賞入場券雙人票。

第三波：金盃夜 嗨LIVE COZZI兩天一夜住房專案（12/1到12/13即可預訂，12/18入住）。

▲國泰飯店觀光事業與新光影城合作，回饋給忠實顧客一起瘋世足，除了直播觀賞券，還有旗下飯店兩天一夜住宿，讓你嗨到隔天早上都沒關係。（圖／國泰飯店觀光事業提供）
▲國泰飯店觀光事業與新光影城合作，回饋給忠實顧客一起瘋世足，除了直播觀賞券，還有旗下飯店兩天一夜住宿，讓你嗨到隔天早上都沒關係。（圖／國泰飯店觀光事業提供）
若覺得抽獎機會太渺茫，高雄英迪格、喜來登大飯店、寒舍艾美酒店、台北萬豪酒店紛紛推出館內酒吧運動派對專案，除了經典炸物吃到飽外，還有預測冠軍抽啤酒、住宿券等，陪球迷嗨過每一個熱血世足夜！像是艾美酒店一樓北緯二十五即日起變身時尚運動酒吧，於世足賽期間架設高清電視提供賽事轉播、12/1起加碼飛鏢遊戲機台進駐供賓客參與遊戲；萬豪酒店一樓大廳Lobby Lounge自12/3-12/18重磅推出「豪瘋世足狂歡夜」，配合世足賽程表之16強賽至冠軍賽事期間，特別延長營業時段最晚至凌晨2時，現場架起120吋超大螢幕轉播直擊精彩賽事。

高雄英迪格從11/29展開「高空足球趴趴趴」，一次整整開趴12天，還分3大主題，包含專業DJ帶來一小時不斷電的熱音表演炒熱氣氛，12天的足球盛典共有9組DJ輪番上陣，R&B、House、Trance、Disco、EDM等多元音樂曲風，把慶典氛圍炒熱到最高點；活動現場無限量供應柏克金啤酒，並有柏克金女郎熱舞同樂；為參與派對的民眾預備了驚喜抽獎活動，預測冠軍隊伍即有機會獲得高雄英迪格「豪華房帶獨立浴缸平日住宿券」1張，價值17,352元，就是要陪伴全台球迷嗨到最後一刻。

▲台北萬豪Lobby Lounge自12月3日至12月18日推出「豪瘋世足狂歡夜」，現場轉播直擊精彩賽事。期間亦全時段提供炸物拼盤、水牛城辣雞翅等招牌開胃美饌。（圖／台北萬豪提供）
▲台北萬豪Lobby Lounge自12月3日至12月18日推出「豪瘋世足狂歡夜」，現場轉播直擊精彩賽事。期間亦全時段提供炸物拼盤、水牛城辣雞翅等招牌開胃美饌。（圖／台北萬豪提供）
▲台北寒舍艾美酒店響應四年一度的國際級賽會，一樓北緯二十五自11月21日起變身時尚運動酒吧，於世足賽期間架設高清電視提供賽事轉播、12月1日起加碼飛鏢遊戲機台進駐供賓客參與遊戲。（圖／寒舍艾美酒店提供）
▲台北寒舍艾美酒店響應四年一度的國際級賽會，一樓北緯二十五自11月21日起變身時尚運動酒吧，於世足賽期間架設高清電視提供賽事轉播、12月1日起加碼飛鏢遊戲機台進駐供賓客參與遊戲。（圖／寒舍艾美酒店提供）
▲高雄英迪格酒店這次超狂！在高空酒吧中一次開趴整整12天「高空足球趴趴趴」，還分三大主題就是要陪伴全台球迷嗨到最後一刻。（圖／高雄英迪格提供）
▲高雄英迪格酒店這次超狂！在高空酒吧中一次開趴整整12天「高空足球趴趴趴」，還分三大主題就是要陪伴全台球迷嗨到最後一刻。（圖／高雄英迪格提供）

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