日本最可愛女團來台跨年 FRUITS ZIPPER：期待台南美食
2022年日本超可愛爆紅女團「FRUITS ZIPPER」，將於12月31日在台南跨年晚會獻出台灣演出初體驗，7位成員也接受台灣媒體跨海訪問，除了表示相當期待當地美食以及小籠包、珍珠奶茶，出道未滿1年的第一次跨年就是跨出海外在台灣，笑說：「希望可以和大家做好朋友！」
娛樂中心／綜合報導
今年4月才正式出道，「FRUITS ZIPPER」以一曲《我最可愛的地方》在日本TikTok締造近5億的播放次數，該曲MV在YouTube的瀏覽也突破500萬次，身為東奔西跑、征戰歐美舞台的「卡莉怪妞」同門師妹，在公司沒什麼機會相遇，但在今年夏天的音樂祭上碰到，被大師姐稱讚很可愛，更特地為她們加油打氣。
出道未滿1年就躍升日本偶像女團的注目新焦點，日前首度受邀參加電視節目錄影，成員櫻井優衣謙虛表示「可以上電視並非理所當然的，少數人才可以上電視，覺得很光榮，尤其我們剛出道就可以上電視，就像是夢一樣」，也希望未來能有更多機會上電視。
至於原宿系的可愛定義，真中MANA強調她們提倡的是「新世代可愛」，對所有想法都加以肯定，原本的自我就是最可愛的，與性別、國籍都沒有關係，希望將這樣的可愛自信的概念傳達給大家，所以並沒有哪個成員最可愛，各自有各自不同的可愛。
沒想到有機會踏出日本以外跨年，目標是從原宿前往世界的「FRUITS ZIPPER」，正一步一腳印慢慢朝這目標前進，很開心能有更多發展，她們也沒想到日本之外有這麼多人可以聽到《我最可愛的地方》這首歌，之前在日本演唱會有台灣粉絲來，很期待這次去台灣可以再見到大家，並且藉由這次活動可以多認識一些台灣的歌手。
「FRUITS ZIPPER」預計12月31日晚間參加《2023台南好YOUNG》跨年晚會，相關詳情可洽《2023台南好YOUNG》官方臉書、IG專頁。（編輯：楊穎軒）